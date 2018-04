Porto: město, které dalo jméno vínu

ČTVRŤ RIBEIRA

Podél břehu řeky Douro se rozkládá romantická čtvrť plná klikatých a úzkých uliček a podloubí. Neodmyslitelnou součástí Ribeiry jsou její domy, které doslova hrají všemi barvami. Co nesmí chybět, to jsou šňůry plné vlajícího prádla. Nezapomenutelnou atmosféru "staré" čtvrti nekazí ani řada nově vznikajících kaváren či hospůdek, v nichž vám připraví speciality z mořských živočichů. IGREJA DO CARMO

Porto stejně jako celé Portugalsko je plné kostelů. Karmelitský kostel Igreja do Carmo, vystavěný v polovině 18. století, je jedinečnou ukázkou zdejší barokní architektury. Nejcennějším prvkem kostela je vnější zeď pokrytá obrazem z azulejos. Znázorňuje legendu o založení karmelitského řádu na hoře Karmelu. TORRE DOS CLÉRIGOS

Věž kostela Igreja dos Clérigos patří k nejvyšším v Portugalsku a stala se nepřehlédnutelnou dominantou Porta. Je 76 metrů vysoká, má šest pater a 240 schodů. Postavena byla v letech 1754–63. Je vhodným orientačním bodem při procházce městem a je z ní nádherný rozhled na starou i novější část Porta a na údolí řeky Douro. VINNÉ SKLÍPKY

V úzkých uličkách předměstí Vila Nova de Gaia sídlí většina vinařských společností nabízejících portské víno. Až do roku 1987 platilo nařízení, že portské se smí vyrábět pouze ve Vila Nova de Gaia. Proto se o tomto místě říká, že je domovem portského. Několik desítek firem pořádá prohlídku svých sklípků spojenou s ochutnávkou a prodejem všech možných druhů portského. NÁDRAŽÍ SAO BENTO

Železniční nádraží umístěné přímo v centru Porta je technickou i uměleckou chloubou města. Budova nádraží z roku 1916 přesně odráží dobu svého vzniku, kdy hlavním stavebním materiálem bylo železo a sklo. Vnitřní stěny jsou zdobeny množstvím azulejos, které znázorňují vesnické slavnosti či historické dopravní prostředky.