Portlligat: kde žil a tvořil Salvador Dalí

Dalího rezidence v Portlligat.

Měl to tam natolik rád, že se rozhodl v portlligatské zátoce vybudovat svůj skutečný domov, v němž pak se svou ženou Galou trávil šest až sedm měsíců v roce. Pracoval na něm s většími či menšími přestávkami přes čtyřicet let. K prvnímu rybářskému domku, který získal v roce 1930, postupně přikupoval další, které přizpůsobil svým potřebám, dal přistavět nové, až vznikla tato zvláštní spleť větších či menších pokojů, zákoutí, chodeb a chodbiček, z nichž mnohé nevedou vůbec nikam. Odevšad jsou však průhledy větší či menší, různých tvarů a z různých výšek na nádhernou portlligatskou zátoku, která je přítomna na mnoha jeho obrazech. Interiér zútulňují koberce, tapisérie, suché kytky a starobylý nábytek. Všehochuť předmětů cenných, méně cenných i zcela bezcenných, jejichž instalace je sama o sobě výtvarným dílem, pak už jen dotvářejí bizarnost prostředí, v němž Dalí žil a pracoval. Dům v Portlligat, snadno rozeznatelný podle gigantických vajec u zahradního plotu, je rozdělen na tři části, z nichž každá má jiný charakter. Soukromé prostory, zahrnující obývací pokoje, jídelnu, knihovnu a ložnici se vyznačují až úzkostlivým pořádkem, kde vždy vládla spíše Gala, zatímco ateliér a takzvaný sál modelů byl jasným královstvím Dalího. Zahrada s bazénem a letní jídelna sloužily jako prostory reprezentační, kde se přijímaly oficiální návštěvy. Rezidence v Portlligat je po známém muzeu ve Figueres a méně známým zámečkem v Púbol (asi 40 kilometrů od Figueres), který v roce 1970 Dalí koupil a zrekonstruoval pro svou ženu Galu, třetím bonbónkem, který obdivovatelé tohoto výstředního umělce v Katalánsku najdou.Z Cadaqués silnicí směrem na Cap de Creus. Parkoviště je v bezprostřední blízkosti Dalího rezidence. Jste-li odkázáni na veřejnou dopravu, musíte se dostat do Figueres nebo do Roses, odkud jezdí autobusy do Cadaqués. Z centra tohoto městečka je to k Dalího rezidenci pěšky přibližně 30 minut.Máte-li v úmyslu vypravit se do Portlligat v plné sezóně, doporučuje se rezervovat si den a hodinu prohlídky předem na telefonním čísle 972258063. Od 15.3. do 14.6. a od 16.9. do 1.11. je otevřeno denně, kromě pondělí a svátků, od 10.30 do 18.00; od 15. června do 15. září denně od 10.30 do 21.00. Za vstupné zaplatíte 1600 peset.