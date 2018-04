Porcelánové zastávky u Thunů v Klášterci, Lesově a Nové Roli

Po „bílém zlatě“ v podobě nádherného křehkého porcelánu toužila Evropa od 13. století, kdy se první kousky objevily na stolech králů a knížat. Za tajemstvím, jehož odhalení trvalo několik staletí, se vydejte do nového návštěvnického střediska porcelánky Thun 1794 v Nové Roli.

Porcelán od Thunů

V nejmenší thunské porcelánce v Lesově se dodnes vyrábí porcelán podobně jako kdysi.

Nová Role leží na úpatí Krušných hor několik kilometrů od Karlových Varů, v kraji, kde se před dvěma sty lety začal vyrábět první ryze český porcelán. Některé z tehdejších manufaktur už dávno neexistují, ale jiné ano – například porcelánky v Nové Roli a v Lesově, nyní společně působící pod značkou Thun 1794. Jméno společnosti dala nejstarší z jejích porcelánek v Klášterci nad Ohří.

Thunům patřilo klášterecké panství více než tři sta let; v polovině 19. století nechali po požáru novogoticky upravit místní zámek a rozšířit zámecký park s barokním letohrádkem. V zámku si můžete prohlédnout vzácné expozice porcelánuze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, a to jak starý čínský porcelán a nejstarší evropské výrobky z Míšně a Vídně, tak český porcelán od samých počátků až do současnosti. Otevřeno je celoročně od 9 do 17 hodin, od října do března do 15 hodin. Vstupenka pro dospělé stojí 110 Kč, pro děti a studenty 70 Kč, děti do šesti let platí symbolické vstupné ve výši 1 Kč.

Porcelánová zastávka v Nové Roli

Ke vzniku návštěvnického centra s porcelánovou školičkou, kde si děti ze školních exkurzí a výletů mohou vyzkoušet zdobení porcelánových hrnečků, vedl porcelánku Thun v Nové Roli rostoucí zájem o industriální památky. Prohlídky výrobních prostor, kde na vlastní oči uvidíte, co a jak pracovníci s porcelánem dělají (a které porcelánka nabízí jako jeden z mála podniků ve svém oboru), nyní obohatila nová expozice, která vás seznámí s historií továrny, výrobou porcelánu i s porcelánovými kousky, které odtud putují do světa. Nechybí ani seznámení s tím, jak se těží kaolin coby hlavní surovina pro výrobu porcelánu, sociální zařízení, občerstvení a prodejna porcelánu.

Prohlídky výrobních prostor nabízí porcelánka Thun 1794 jako jeden z mála podniků ve svém oboru.

Návštěvnické centrum s příběhem porcelánu a Porcelánová školička jsou otevřené ve všedních dnech od 8 do 16 hodin a o víkendu od 10 do 13 hodin, prohlídky výrobny začínají v 10.45 a v 13.45. Porcelánová zastávka je zdarma, za výrobu ve školičce zaplatíte jednotné vstupné 60 Kč. Exkurze je dobré rezervovat předem, pro dospělé stojí 140 Kč, pro děti 60 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 320 Kč.

Za porcelánem do Lesova, na Loket a do Ostrova

Navštívit můžete i nejmenší thunskou porcelánku v Lesově. Jedna z posledních manufaktur se od velkých porcelánek liší především ruční výrobou a originálním autorským designem – zkrátka při exkurzi uvidíte, jak se vzácný porcelán vyráběl v našich slavných porcelánkách v polovině 18. století. Prohlídky probíhají od pondělí do čtvrtka v 9 a 13.30, trvají přibližně hodinu a dospělé stojí 150 Kč, děti 50 Kč. Termín je nutné rezervovat předem.

Další pohádkově něžné kousky porcelánu od lázeňských pohárků přes stojánky na párátka ve tvaru postaviček a porcelánové hlavičky panenek až po užitkový porcelán uvidíte v přízemí Hejtmanského domu na hradě Loket, expozici porcelánu nabízí také klášterní areál v Ostrově.