Pořadatelé Pálavského vinobraní připravují historický průvod

Historický průvod s nejméně stopadesátičlenným komparsem připravují organizátoři 53. ročníku Pálavského vinobraní, který se uskuteční 8. a 9. září. Scénář slavnosti vychází z rekonstrukce skutečné události vysvobození krále Václava IV. ze zajetí Janem z Lichtenštejna, sdělili ČTK pořadatelé.Autorem literární předlohy pro dramatizaci události je Václav Hortvík. Jan z Lichtenštejna, tehdejší pán na hradě Mikulov, krále ubytoval a náležitě pohostil. Režisér akce hodlá do průvodu obsadit mimo jiné 12 bubenic a trubačů, 20 pážat, biskupa, deset psovodů a sokolníků, 24 zbrojnošů, 18 cechovních, purkmistra a osm konšelů. Organizátoři chtějí do průvodu zařadit i 22 koní. Mikulovské občany vyzvali k otevření sklepů pro veřejnost, přičemž v centru města budou v provozu mázhauzy a šenky s vínem i burčákem. Své zboží nabídnou i řemeslníci na historickém jarmarku v centru Mikulova. V pátek 8. září bude běžná vstupenka stát 70 korun, o den později to bude o deset korun více. Děti do deseti let budou mít vstup zdarma, pro návštěvníky od deseti do 15 let přijde vstupenka na 30 korun. Permanentka na oba dny bude stát 100 korun.