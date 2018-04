Poprvé v historii lze letět přímo z Prahy do Atlanty

13:24 , aktualizováno 13:24

ČSA rozšiřují od tohoto týdne svou nabídku dálkových linek o spojení do americké Atlanty, a to ve spolupráci s americkou leteckou společností Delta Air Lines. Pro české návštěvníky USA to znamená i velmi snadnou možnost pobytu v Atlantě, kde je nejenom největší letiště světa, ale mimo jiné i sídlo Coca Coly nebo CNN.