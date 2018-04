Poprvé můžete vidět, jak se vaří Gambrinus. A zkusit si ho i načepovat

"V nové Gambrinus aréně každý zažije svět značky Gambrinus na vlastní kůži. Návštěvníci si vyzkouší střelbu penalty na virtuálního brankáře nebo zažijí extázi rockové hvězdy na pódiu s kytarou v ruce. Historií pivovaru se můžete projet na korbě starého náklaďáku," popsal hlavní atrakce Gambrinus arény Vladimír Jurina z Plzeňského Prazdroje.

Generální ředitele Prazdroje Douglas Brodman na korbě historického vozu, vpravo Antonín Panenka na "simulátoru" fotbalové penalty

NA NÁVŠTĚVU DO GAMBRINUSU Návštěvnická trasa je otevřena denně. Doba prohlídky trvá přibližně 100 minut, kapacita je maximálně 40 lidí. Vstupné je 120 Kč. Prohlídka začíná na nádvoří Plzeňského Prazdroje, odkud návštěvníky k sousednímu pivovaru Gambrinus odváží pivovarský autobus.

Na nové trase samozřejmě nechybí ani návštěva varny, která každé dvě hodiny produkuje nově uvařenou várku, což představuje zhruba 1700 piv.

Na závěr prohlídky čeká pivaře i malá škola čepování z pípy a přednáška o tom, jak správně o pivo pečovat, aby mělo tu nejlepší kvalitu.

"Už je to dlouho, co jsme chtěli pozvat vášnivé konzumenty našeho piva do útrob pivovaru, ale chtěli jsme to udělat tím správným způsobem. Otevřením nového Gambrinus centra se nám podařilo zachytit živost této značky i její historii," řekl Douglas Brodman, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Samotného ho nejvíce zaujala projížďka na starém nákladním autě historií pivovaru a novodobou historií Česka. "To je silný zážitek i pro pochopení toho, odkud jsme vzešli a kde jsme dnes," vyjádřil se Brodman.