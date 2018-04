Poprava amsterdamských coffee shopů

Zatímco zbytek světa bojuje proti kouření marihuany div ne prostředky hromadného ničení, Amsterdam je bary s konopnými produkty vyhlášený. V centrum na coffee shop narazíte na každém kroku. Na přátelskou atmosféru, kterou kouření konopí většinou po celém světě doprovází, ale zapomeňte. Tady jde čistě o obchod.

Většina z coffee shopů je otevřená téměř nonstop. Zavírají ve čtyři hodiny ráno, aby už v osm ráno znovu otevírali a lákali na první ranní ´brko´ třeba snídaní zdarma k nákupu konopí.

Neochotný personál, nevlídné prostředí, přemrštěné ceny a všude přítomné party uřvaných Američanů, Italů a ze řetězu utržených Britů. Přidám-li k tomu subjektivně ovlivněný fakt, že v žádném coffee shopu nemáte možnost dát si k jointu pivo, není o co stát. „Zlatá Praha,“ napadne našince.





Kouření marihuany vždy bylo, je a bude lehce rituální záležitost. Sednout si, nadrtit voňavou palici, přidat trochu tabáku, srolovat filter a to celé zabalit do jointa vyžaduje jistou zručnost. Kdo to dobře ovládá, připadá mu divné, že někdo považuje za normální koupit si už hotového jointa.

V amsterdamských coffee shopech se ´hotovek´ prodá téměř stejně jako odvážených palic. V Česku umí brko ubalit každý druhý středoškolák, Američané, Italové a Britové se to asi nenaučí nikdy. Místní si chodí pro vážené zboží a většinou se zdrží jen na jednoho jointa po práci a mažou domů.

Cena obojího se odvíjí od kvality skunku, průměrný stojí přibližně to co u nás - 200 - 250 korun za gram. Nabídka začíná na šesti eurech a dokáže se místy vyšplhat až na čtrnáct za gram.

Čecha nejvíc překvapí ceny na baru za striktně nealkoholické nápoje. Dvojka koly nebo sodovky přijde na dvě eura. V coffe shopech neplatíte jenom za záchod, jinak solíte a solíte. Největší pecka přijde ve chvíli, kdy si během kouření chcete vyřídit pár emailů. Za deseti až patnácti minutové připojení si připravte euro. Nevím, kolik emailů za deset minut vyřídíte vy, já asi dva.





Samozřejmě, Amsterdam je krásné město, které vás první dva dny v něm opravdu baví. Je v něm celá řada zajímavých muzeí, pokud jste hraví a netaháte na zádech velkou krosnu, jistě se vám navíc bude líbit hra na kočku a myš s cyklisty. Za sedm euro na den se k místnímu oblíbenému dopravnímu prostředku dostanete i jako turista.

Většina mladých lidí ovšem do města na kanálech přijíždí za hulením, jak se lidově kouření jointů říká. Představa, jak zhulený někde bloudím na žlutém pronajatém kole mezi kanály, je naprosto absurdní.







Kdo si chce v klidu zahulit, ať zůstane doma... "I když tu hulení nemá tradici," jak říká hlavní hrdina filmu Samotáři.







Co je skunk?

Skunk je pruhovaný masožravec, který se živí velkými druhy hmyzu a malými savci. Při sebeobraně vyměšuje silně páchnoucí látku. V kontextu marihuany se ale jedna o vysoce šlechtěné konopí s vysokým obsahem THC, tedy psychoaktivní látky, pro kterou je marihuana konzumována.

Na co si dát pozor?

Zajistěte si včas ubytování. V Amsterdamu je sice relativně dost hostelů, ale bývají dlouho dopředu vyprodané. Ceny se pohybují od 17 - 40 euro v závislosti na počtu postelí v pokoji a čase, kdy o ubytování žádáte. V žádném se nesmí kouřit marihuana. Dvoulůžkový pokoj v běžném hotelu stojí přibližně 120 euro. Ani tady nejsou rádi, když jim chodbu provoníte jointem před spaním.

Slangové výrazy pro cigaretu z marihuany:

- Joint

- Brko

- Špek

- Mrkev

- Žiletka