Popocatépetl opět bouří

15:00 , aktualizováno 15:00

Výbuchem slyšitelným do vzdálenosti několika kilometrů dala o sobě znovu vědět mexická sopka Popocatépetl. Sloup popela vystoupil do výšky dvou kilometrů nad kráterem a mračno popela se spustilo na nedalekou obec San Pedro Benito Juarez. Uvnitř kráteru "kouřící hory", jak ji nazývají domorodci, byly zaznamenány otřesy střední intenzity. To znamená, že seizmická aktivita bude pokračovat.