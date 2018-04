Poplatky v letadlech, které naštvou. Za sluchátka, papír i záchod

Australský server smh.com.au sepsal 15 absurdních poplatků, které letecké společnosti účtují cestujícím.

Plaťte za to, že letíte vestoje

Chcete si zaplatit let "na stojáka"? Čínské aerolinky Spring Airlines právě toto navrhují se slibem, že kdo tak učiní, dají mu slevu.

"Je to jako židlička v baru," uvedl mluvčí aerolinek. "Samozřejmě že bezpečnostní pás je tou nejdůležitější věcí, ale to není problém, budete připoutáni kolem pasu," vysvětlil.

Plaťte si za prostor na nohy

Kolik byste si připlatili za víc prostoru na nohy? Co třeba 10 dolarů za 2,5 centimetru, jak to nabízejí Continental Airlines. Tato společnost přišla s novinkou jako první a brzy ji následovala australská aerolinka Virgin Blue. Ta zavedla tzv. modrou zónu, která vám poskytne až o 25 procent víc prostoru za poplatek 20 až 70 dolarů, podle destinace a místa v letadle.

Plaťte za odbavení

Nízkonákladová společnost Ryanair účtuje klientům 15 dolarů, pokud se odbaví u její přepážky na letišti. Přes internet je to zdarma.

Plaťte za parkování

Australský úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu zákazníka obvinil v roce 2010 letiště v Sydney z toho, že podvodně kšeftuje s cenami parkovného. Během jednoho roku se tady poplatky za krátkodobé parkování do čtyř hodin zvedly z 28 na 50 dolarů.

Plaťte za čurání

Ryanair začal už více než před rokem plánovat poplatky ve výši 1,5 dolaru za použití toalety na palubě letadla. Požádal proto Boeing, aby vymyslel odpovídající technologii. Mělo to být zařízení na dveřích na WC, do něhož by se vhazovaly mince. V současné chvíli je známo, že Boeing se tím odmítl zabývat, Ryanair však návrh ještě neopustil. Nebo přesněji - jak si s humorem rýpl smh.com.au - nápad zatím "nespláchl do záchodu".

Plaťte za zavazadla

American Airlines a United Airlines účtují 15 dolarů za odbavené zavazadlo, za druhé zavazadlo pak po vás United budou chtít dalších 50 dolarů.

Spirit Airlines vám odbaví dvě zavazadla za 10 dolarů, na třetí pak raději zapomeňte. Přišlo by vás na rovných 100 dolarů

Plaťte za sluchátka

Sluchátka zdarma se staly minulostí na palubě US Airways. Pokud chcete poslouchat hudbu nebo televizi, zaplatíte za sluchátka výpůjčné 5 dolarů.

Plaťte za papír

Delta a American Airlines účtují poplatek od 50 do 70 dolarů cestujícím, kteří chtějí mít klasickou papírovou letenku místo internetové.

Plaťte za palivo

Palivový příplatek tvoří v současné době kolem 40 procent ceny letenky, u většiny leteckých společností se částka pohybuje mezi 30 - 300 dolary.

Rekord v této chvíli drží australské aerolinky Qantas, které každému cestujícímu do Evropy účtují navíc dalších 45 dolarů, takže konečný poplatek se vyšplhal na závratných 190 dolarů.

Plaťte za polštář

Americká aerolinka JetBlue už cestujícím nenabízí deky a polštáře zdarma. Za poplatek sedm dolarů si ale můžete vyžádat vlastní soupravu, o které aerolinka tvrdí, že je nejčistší na světě.

Plaťte za svou věrnostní odměnu

US Airways mají speciální věrnostní program. Když nasbíráte tolik věrnostních mil, že máte nárok na let zdarma, společnost vám za tento let naúčtuje 25 až 50 dolarů.

Plaťte za všechno

Australské centrum pro letectví loni zveřejnilo studii, z které vyplývá, že cestující, kteří dávají přednost nízkonákladovým společnostem, často zaplatí kvůli různým poplatkům v závěru víc, než kdyby letěli s klasickou aerolinkou. Cenové srovnání Jetstar, Virgin Blue a Tiger Airways se společností Qantas ukázalo, že zatímco jednosměrná letenka stojí s Qantas 253 dolarů, stejný let vyjde se jmenovanými nízkonákladovými aerolinkami (a s dodatečnými poplatky za jídlo a pití) o 47 dolarů dráž.

Plaťte za přístup na letiště

Za přístup na letiště zaplatí všichni cestující, kteří mají na letence jako odletové místo či destinaci uvedené jakékoli letiště v Sydney. Příplatek, který je automatickou součástí letenky, dělá 18,60 dolaru na zpátečním letu a 11,80 dolaru na jednosměrném letu.

Plaťte za zlepšení

Mezinárodní letiště Pearson v Torontu zavedlo během rekonstrukce areálu tzv. "poplatek na zlepšení" ve výši 19 dolarů na osobu.

Plaťte za přivezení cestujícího

Na londýnském letišti Luton, které je domovem nízkonákladových společností, musíte zaplatit 1,50 dolaru za auto i v takovém případě, že tu neparkujete, ale jen přivezete a vysadíte cestující.