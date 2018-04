Poodhalte oponu letového provozu, Letiště Praha pořádá exkurze

Pro ty, kteří si přáli řídit letadlo, pro dámy, které chtěly vyzkoušet práci letušky i pro malé zvědavce, kteří milují letadélka, připravilo Letiště Praha zajímavé exkurze do zákulisí letového provozu. Na výběr je z několika tras, které vás zavedou na runwaye, do hangárů i mezi hasiče, vždy připravené vyrazit do akce.

Zkušení hasiči vám vysvětlí svou práci

Na své si přijdou také milovníci leteckých fotografií, pro něž je připraven speciální prohlídkový okruh s možností strávit více času v blízkosti vzlétajících a přistávajících letadel a nafotit krásné snímky do rodinných alb.

Jedno letiště, sedm prohlídkových okruhů

Pražské letiště si můžete během exkurzí projít doslova křížem krážem. Na výběr máte sedm prohlídkových okruhů, které trvají maximálně dvě hodiny. Výjimkou je trasa F pro amatérské fotografy, kteří se mohou poblíž dráhy zdržet až 150 minut. Okruh F, nabízený dvakrát měsíčně všem starším 15 let, vás vyjde na 350 korun. Studenti a senioři mají možnost koupit zvýhodněné vstupné za 200 korun.

Za prohlídku ostatních tras zaplatíte 170 korun, děti do 15 let, studenti a senioři investují do návštěvy 90 korun. Všechny exkurze je třeba předem rezervovat na webových stránkách letiště. Na prohlídku se s průvodcem vždy vydáte ze třetího Terminálu.

A co tedy při projížďce letištním zákulisím uvidíte? První trasa vás zavede do prostor, které znáte, pokud jste již z Prahy letěli. Navštívíte odbavovací prostory Terminálu 1, 2 i 3, terminál pro vládní lety, Úřad civilního letectví ČR, sídlo záchranné služby či VIP salonky. Podobnou náplň má i pěší prohlídka Terminálu 1 a 2 na Trase 3, která je určená všem z oblasti cestovního ruchu a služeb nad 15 let.

Dravci – neobvyklí letištní pracovníci

Menší děti vezměte na prohlídku Trasy 2, při níž navštívíte Záchrannou požární stanici, autobusem projedete kolem letadel, poznáte nejrůznější profese a seznámíte se s činnostmi před odletem a po příletu letadla. Dozvíte se něco o takzvané biologické ochraně letiště, která slouží k zabránění střetu letadel s ptáky a jinou zvěří. Zde také poznáte dravce - nečekané „zaměstnance“ letiště.

Dravé ptáky potkáte i při prohlídce Trasy 5, která je přístupná od 6 let. Kromě biologické ochrany letiště si prohlédnete hangáry Úřadu pro civilní letectví ČR, společnosti Travel Service a Provozu letištních ploch, který se stará mimo jiné o přistávací dráhy. Během prohlídky navštívíte také výcvikové středisko Českých aerolinií.

Pokud vás blíže zajímají bezpečnostní podmínky letiště, objednejte si prohlídku Trasy 4. Ta vás totiž zavede do prostor Záchranné požární stanice včetně polygonu. Dozvíte se více o práci hasičů na letišti i o způsobech hašení jednotlivých typů letadel.

Od října se můžete vydat na Trase 6 vstříc poznání Stanice záchranné služby pod vedení jejího zaměstnance - hasiče - který vám představí nejen fungování stanice, ale také běžně používanou techniku. Samozřejmě si ale také zblízka prohlédnete dráhy a vzlety i přistání letadel.

Z letiště do muzea

Díky spolupráci Letiště Praha s Národním technickým muzeem se rovnou z exkurze můžete vydat na prohlídku muzejních expozic s dvacetiprocentní slevou. U pokladny stačí předložit vstupenku z letiště. Sleva ale platí také opačně.



Letiště Praha spolupracuje s Národním technickým muzeem a nabízí svým návštěvníkům slevu na vstupné

Pokud jste tedy nedávno navštívili Národní technické muzeum, vezměte si vstupenku s sebou na letiště a uplatněte před exkurzí příjemnou slevu.