Ponožky proti klíšťatům a armádní superkřesadlo. Novinky do přírody

Největšími trendy letošního, 16. ročníku veletrhu OutDoor 2009, byly solární energie a ekologické zboží. Přinášíme vám 15 nejzajímavějších novinek z celkem více než 200 výrobků, které měly ve Friedrichshafenu od 16. - 19. července světovou "premiéru".

Ponožky proti klíšťatům

Na první pohled vypadají tzv. "Bugsox" jako každé druhé trekové ponožky. Zdání ale klame, ponožky obsahují přípravek zvaný HealthGuard, který spolehlivě odpuzuje klíšťata a dotěrný hmyz. Pokud se klíšťata dostanou do kontaktu s ponožkou, chcípnou.

Impregnační repelent byl původně vyvinutý pro moskytiéry. Poté proběhly zkoušky, které potvrdily, že je pro lidský organismus nezávadný a začal se aplikovat i do oděvů, ve kterých vydrží až 50 vyprání.

Mezi hlavní aktivity firmy Tropicare, která ponožky vyrábí, patří osvěta v boji proti malárii a vzdělávání cestovatelů mířících do rizikových oblastí. Firma patří mezi hlavní dodavatele WHO (Světová zdravotnická organizace) a Royal Institute for the Tropics v Amsterdamu.

Ponožky proti klíšťatům by neměly stát více než běžné trekové ponožky, cena: 12-15 eur.

Hybridní batoh

Problém celé řady outdoorových produktů je jejich těžká rozlišitelnost od konkurence. To se ovšem nedá říct o batohu Altra od firmy Arc'teryx, který dostal zlatou cenu Outdoor Industry Award.

Hybridní batoh kombinuje vnitřní a vnější kostru spolu s minimalistickým designem, kde není místo pro zbytečnosti. Váha 2,3 kg spolu s bederním pásem na otočném disku, který kopíruje váš pohyb a tím vám dopřává větší volnost bez ztráty stability. Vysoká odolnost vůči počasí a mechanickému zatížení (jednotlivé vrstvy jsou laminovány) spolu s velmi kvalitním odvětráním, včetně ramenních popruhů a bederního pásu, pasovali tento produkt právem na zlatou cenu veletrhu.

Křesadlo pro 21. století

Křesadlo Scout od firmy Light My Fire funguje v každém prostředí za jakéhokoli počasí. Odpadají tak starosti, kam ukrýt sirky nebo zapalovač před případnou vlhkostí, protože křesadlo funguje i mokré. Škrtnutí je nadmíru jednoduché, stačí přejet kovovým škrtátkem o tyčku s příměsí hořčíku. Díky následné chemické reakci vytvoříte jiskru o teplotě 3 000 stupňů Celsia, která bezpečně zapálí všechno od táboráku až po plynový vařič.

Původně bylo křesadlo vyvinuto pro švédskou armádu a dá se rovněž využít jako SOS světlo. Životnost křesadla je až 12 000 škrtnutí.

Solární nabíječka

Nejzajímavějším produktem na poli solární energie je solární nabíječka od firmy Power Traveller. Anglická firma, která mimo jiné dodává solární řešení pro vojáky do Iráku a Afghánistánu, je nabízí v několika provedeních.

Pro cestovatele je asi nejužitečnější model Power Monkey Explorer, který například dokáže dodávat energii vašemu MP3 přehrávači po dobu 40 hodin. Zařízení se skládá z velmi odolného solárního panelu a nabíjecího, voděodolného akumulátoru. Funguje to tak, že během vašeho putování si připnete solární panel na batoh (nabití trvá šest hodin) a večer si můžete z akumulátoru dobít všechny vaše elektronické přístroje.

Nerezové mačky

Americká legenda Blackdiamond letos představila na veletrhu mnoho novinek, vybrali jsme mačky ověnčené cenou Outdoor Industry Award. Jedná se mačky Contact z nerezové oceli, která představuje zajímavou alternativu ke konvenční oceli. Znatelně lehčí mačky vážící pouhých 808 gramů se vyznačují vysokou tuhostí a delší výdrží před otupením.

Současně z nich nemusíte odstraňovat rez nebo oloupanou barvu, což někdy může způsobit větší nabalování sněhu, a jejich tvar je přizpůsobený užšímu střihu současných bot.

Pro fandy obnovitelných zdrojů snad jen doplníme, že mačky jsou 100% recyklovatelné.

Retro větrovka (anorak)

Norrona patří mezi nejprogresivnější firmy v oblasti outdoorového oblečení na světě. Byla první, kdo přinesl do outdooru zářivé barvy a nastartovala tím revoluci, kterou většina firem musela následovat. Současně se však nebojí udělat "krok zpět" a představila tento retro anorak Svalbard.

Přestože větrovka vypadá jako z dědečkovy skříně, je vyrobený z bio bavlny se speciální voděodpudivou úpravou DWR. Kdo ví, možná je to začátek další revoluce...

Cepín pro začátečníky

Cepín značky Futura od firmy Grivel je určený především začátečníkům a občasným uživatelům.

Plastová patka ochrání vaši tvář před ošklivým zraněním, ke kterému nezkušený uživatel nemá nikdy daleko. Hrot cepínu není ostrý, čímž se eliminuje další možnost zranění. Povrch z plastu navíc chrání dlaň před chladem, který je při delším sevření cepínu v nízkých teplotách nevyhnutelný.

Ultra lehká bunda

Marmot, který patří k předním hráčům na trhu ve snižování váhy, představil model technicky propracované bundy Super Mica, vážící pouhých 250 g. Tato do kapsy sbalitelná bunda z materiálu MemBrain Strata s 2,5 vrstvou laminací (zjednodušeně řečeno, technologie spojuje jednotlivé vrstvy bundy - membránu, vnější a vnitřní látku) a lepenými švy je vysoce odolná vůči dešti, současně však přináší skvělou prodyšnost i při aerobních aktivitách.

Nechybí zesílení na místech, kde je bunda namáhána batohem, jednoruční stahování, voděodolné zipy, anatomická kapuce a patentovaný systém "Angel Wing Movement" proti shrnování bundy nad pas.

Spacák jako ulita

Během spánku změníme v průměru až 60x svoji pozici. Ve spacáku je tato možnost značně omezená, a pro spoustu lidí je tak spaní ve spacáku nepříjemné. Větší spacák řešením není, protože naše tělo není schopné příliš velký prostor vyhřát.

Deuter představil spacák Exosphere, jehož elastické švy umožňují expanzi až o 25 %. Spacák tak poskytuje dostatek komfortu pro noční převalování, současně však díky své elasticitě více obepíná tělo, čímž zajišťuje minimální ztrátu tepelné energie.

Designový krokoměr

Švédská firma Silva představila celou řadu novinek, mezi nejzajímavější patří kompletně přepracovaná řada krokoměrů Ex-series, které jsou nejen po designové stránce o krok před konkurencí.

Nejlepší model počítá kroky, vzdálenost, spálené kalorie a čas. Po lepší analýzu můžete využít "on-line trenéra" na webových stránkách firmy, kde si můžete ukládat a porovnávat vaše výkony.

Lezecké lano budoucnosti

Revoluční novinku přinesl francouzský výrobce lezeckých lan Beal. Unikátní technologie Uni Core spojila oplet lana s jeho vnitřním jádrem, což je technologie, která vám v praxi může zachránit život.

Pokud se vnější oplet lana (bez technologie Uni Core) poškodí, a vaše spojení s lanem zajišťuje pouze brzda (blokant), může se oplet v extrémní situaci z jádra svléknout, což pro vás bude znamenat nekontrolovatelný pád. V případě technologie Uni Core, kterým nyní bude opatřena většina lan Beal, k vysvléknutí opletu z jádra nedojde.

Krabička poslední záchrany (KPZ)

Od roku 1982 zachránil tento přístroj firmy Acrelectronics přes 25 tisíc životů, což mluví samo za sebe. Pro příští rok prošel model TrekLink odtučňovací kúrou na 238 g a zmenšení rozměrů na 5,7 x 14,9 cm. Po zakoupení a registraci už nikdy nemusíte platit žádné poplatky.

Zařízení je funkční kdekoliv na světě, jediné, co musíte pro přivolání pomoci udělat, je vyklopit anténu a zmáčknout tlačítko ON. Přístroj vyšle nouzový signál (se souřadnicemi GPS) do centrály ACR, která okamžitě zorganizuje záchranou akci.

Cena zhruba 11 000 Kč - hodně, nebo málo za lidský život?

Osobní filtr

Pitný režim je alfou a omegou vašeho putování, jenže komu by se chtělo ve třicetistupňových vedrech táhnout na zádech 3 litry vody. Řešením může být podle švýcarské firmy Katadyn inovovaná řada osobních filtrů My Bottle, integrovaných v lahvi.

Třífázový filtr odstraní cysty prvoků, bakterie i viry a současně odstraní z vody nežádoucí organické nečistoty a dezinfekční látky jako je chlor nebo jod. Vodu může nabrat z jakéhokoliv vodního toku, který není zakalený.

Recyklovaná "flíska"

Patagonia je díky svému přístupu k životnímu prostředí jednou z nejinspirativnějších firem na světě. 1 % ze zisku firmy putuje do neziskové organizace 1 % For the Planet, která peníze využívá pro zlepšení životního prostředí. Především však Patagonia vyrábí z recyklovaných materiálů, organické bavlny, konopí a vlny.

Tato fleecová bunda je vyrobena pouze z recyklovaných PET lahví, čímž se mimo jiné snižuje naše závislost na ropě. Od roku 1993 díky tomuto postupu při výrobě oblečení použila Patagonia 92 milionů PET lahví.

Kolibří vařič

Každý cestovatel ví, že čím lehčí batoh, tím menší dřina a o to větší radost z výletu. Přestože se nepředpokládá, že si při víkendových výpravách budete nějak extra vyvařovat, ranní čaj nebo káva uprostřed divoké přírody rozhodně zpestří vaši snídani.

Díky skládacímu mechanismu složíte tento vařič včetně bomby do litrové nádoby nebo ho samotný schováte v dlani. Váha 72 gramů však nijak neovlivňuje výkon (3 000 W), litr vody tak uvaříte do 3 minut. Kvalitu zaručuje stoletá tradice výrobce, švédské firmy Optimus.