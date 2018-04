Ponožky, které hřejou i mokré, a super kukla. 10 nejlepších dárků pro lyžaře

Bezpečnostní hole

Leki jsou jedním z předních výrobců lyžařských a turistických holí. Jejich systém Trigger S představuje první bezpečnostní "vázání" na hůlkách na světě. Speciální očko, které je součástí speciálního pásku nebo je integrováno přímo v rukavicích, se zacvakne do háčku na hůlce. V případě pádu se hůlky automaticky vycvaknou a tím eliminují případné zranění. Systém Trigger je na celé škále lyžařských holí.

Orientační cena od 1 640 korun

UV vysoušeč

Vysoušeče lyžařské obuvi nejsou žádnou horkou novinkou, proto nás zaujal Drywarmer od firmy Sidas. Tento přístroj dokáže, kromě klasického vysoušení, díky antibakteriálnímu UV světelnému záření dezinfikovat obuv a tím chránit vaše nohy od kožních nemocí a plísní. A kde nejsou bakterie, není ani pach. Drywarmer využijete i pro vysoušení lyžařských rukavic.

Orientační cena: 690 Kč

Lyžařské ponožky

Mokré nebo vlhké ponožky jsou noční můrou všech lyžařů. Icebreaker vyvinul unikátní ponožky se 100procentním obsahem merina, které hřejou, i když jsou vlhké. Ponožky mají asymetrický střih pro pravou a levou nohu a jsou sešity plochými švy, zabraňujícími vzniku puchýřů. V zónách zvýšeného pocení mají speciální odvětrání a v oblasti achilovky mají speciální podporu. Velkou výhodou ponožek z merina je jejich odolnost vůči pachům.

Orientační cena: 649 Kč

Dostupný lavinový vyhledávač

Jedněmi z nejčastějších obětí lavin jsou víkendoví lyžaři a snowboardisté, kteří jezdí v okolí sjezdovek. Nejen pro ně Pieps představil cenově dostupný lavinový vyhledávač Freeride, který výrazně pomůže při zachráně z laviny.

"Pípák" váží 110 gramů, takže o něm nejspíš celý den nebudete vědět. Jednoanténový vyhledávač má úctyhodný dosah 40 m. Pokud kupujete svým potomkům snowboard, raději kupte o něco levnější a za ušetřené peníze pořiďte pípák, sondu a lopatku.

Orientační cena: 3 690 Kč

Dámská péřovka

Vybrat kvalitní dámskou lyžařskou bundu je náročné. Určitě musí být teplá, tzn. vyrobena z husího peří. Péřových bund je ale na trhu tolik, že jsme si nechali poradit od kolegů z amerického časopisu Skiing Magazine. Prestižní cenu péřovka roku letos dali bundě Marmot Sling Shot Jacket.

Dvouvrstvá membrána MemBrain spolu s voděodolnými zipy jsou zárukou ochrany před vlhkem. Bunda je zesílena v namáhaných oblastech a má speciální vnitřní podšívku kapes, takže dobře zahřeje i ruce. Nechybí systém zvaný Angel-Wing Movement, který zabraňuje vytáhnutí bundy nad ledviny, ani trendy barvy letošní sezony.

Orientační cena: 6 690 Kč

Péče o skluznici

Správně navoskovaná skluznice posune vaši jízdu do nových dimenzí. Devadesát let tradice firmy Holmenkol zaručuje, že řada jejich žehliček Waxer patří k tomu nejlepšímu na trhu. Top model Racing Waxer má digitální ukazatel teploty, kterou lze nastavit v 10 krocích na rozpětí mezi 90 a 160 °C. Kontrola přesnosti zaručuje odchylky maximálně +/-2°C. Pokud chcete být šetrní k přírodě, je vhodné použít lyžařské vosky z řady Natural, kterou jsou v přírodě přirozeně biologicky odbouratelné. Nezapomeňte na kartáč k vyleštění skluznice pro dokonalý skluz.

Orientační cena: od 145 Kč

Dokonalá viditelnost

Rychlé střídání počasí je na horách typické. Jen co vyleze sluníčko, už ho překryje mrak. Zvolit v tomto počasí vhodné sklo do lyžařských brýlí může být složité. Brýle Smith I/0 mají speciální systém, který vám umožní rychlou výměnu skla. Brýle obsahují skla pro slunečné i zatažené dny, pasují do každé helmy a mají speciální úpravu pásku, který drží na helmě jako přilepený.

Orientační cena: 2 999 Kč

Skialpové vázání

Ultralehké skialpinistické vázání Montura Haereo je vyrobeno z leteckých slitin materiálů a představuje špičku ve své kategorii, pár váží 240 gramů. Do detailu propracované vázání je navrženo s maximální funkčností pro pohyb v horách.

Nový design krytu umožňuje rychlé a snadné přepnutí z chůze na sjezd, stejně jako ergonomicky tvarovaná uvolňovací páčka pro rychlé a snadné vypínání. Špička je kompatibilní se stoupacími železy a patní opěrka se otáčí kolem osy pro případ bočního nárazu.

Orientační cena: 9 291 Kč

Freeridové boty

Freeride zažívá v posledních letech obrovský boom, na který nejlépe zareagovaly menší specializované firmy, nabízející mnohdy výrazně lepší vybavení než velké lyžařské kolosy.

Bota Factor AT od Black Diamondu je specifická pro svoji všestrannost - velmi snadno lze přepínat mezi módem chůze/sjezd. Vnitřní botička má Boa kolečko na dotažení. Boty jsou kompatibilní se skialpinistickým systémem Dynafit TLT i s klasickým lyžařským vázáním.



Orientační cena: 13 290 Kč

Vychytaná kukla

Nejlepším řešením do nepříznivého počasí je kukla. Její technické řešení ale mnohdy bývá nekvalitní - nos vám buď mrzne, nebo vydechované páry zamlžují lyžařské brýle. Balaclava Light Cap od firmy Montura má speciální tunýlek na nos, který chrání před mrazem, ale současně odvádí páry tak, aby se skla nezamlžila.

Kukla z materiálu Thermolite se snadno vejde pod helmu a díky anatomickému střihu nikde nebude překážet.



Orientační cena: 1 042 Kč