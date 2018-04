Pomůže objev rozluštit záhadu?

"Rakev byla prázdná. To znamená, že ji někdo vykradl poté, co byla před 4200 lety uložena do země," konstatoval Havás. Dodal, že se brzy určitě najdou i další sarkofágy z doby šesté dynastie. Pohřebiště bylo objeveno poté, co archeologové prozkoumali místnost posetou kostmi asi 20 metrů pod zemí.

"Je to místo posledního odpočinku soudce a archiváře Intiho z města Nekhen," řekl podle agentury Reuters pracovník Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy Břetislav Vachala. "Tady můžeme zkoumat historii dějin před 4000 lety. Leží zde klíč k pochopení období, kdy stavitelé pyramid dospěli k závěru, že musí nastat konec budování pyramid," dodal.

Vachala a jeho tým začal zkoumat pohřebiště loni v říjnu. Uzavření dokumentace se očekává v prosinci.