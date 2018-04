Pomsta rozvodněné řeky

Dům zničený povodní ve vesnici Pollein v severoitalském regionu Valle d Aosta.

Veselin Barb, Rom z italského Turína, na běžící kameru líčí poslední okamžiky před smrtí šestileté Manuely. Dítě bylo jenom zvědavé, chtělo se podívat na špinavý valící se tok Stury, obvykle mírumilovné řeky.Počet oficiálně hlášených obětí dosáhl v pondělí odpoledne čísla třináct. Přesné údaje však neexistují, neznámý je rovněž počet pohřešovaných a zraněných. Tisíce lidí zůstaly bez střechy nad hlavou poté, co přívaly vody a bahna strhly jejich domovy. Záchranné síly evakuovaly více než 7500 lidí. Sever Itálie ochromily silné a vytrvalé deště, které v uplynulých třech dnech přeměnily řeku v obrovský vodní proud. Italská vláda vyhlásila stav ohrožení."Katastrofa," napsaly velkými titulky turínské noviny La Stampa. Turín, miliónové město a průmyslovou metropoli na severu země, tentokrát postihlo to nejhorší. Po třídenním dešti leží město pod vodou, voda už zaplavila sklepy, odplavila mosty a vodní hladina Pádu nadále stoupá. Vodní kohoutky v domácnostech dávají vodu jen po kapkách, pitné vody je nedostatek a asi 30.000 lidí je bez proudu.Od neděle je Turín odříznut od okolního světa: železnice i letiště jsou uzavřeny. Kde byly ještě před několika dny vidět silnice, převalují se dnes proudy špinavé vody a bahna. Voda strhla stromy, sloupy, auta i zábradlí mostů. Po hladině se plaví čluny záchranářů, kteří chtějí mít přehled o situaci. Na střechách domů se choulí mrznoucí lidé a čekají na pomoc. Do krizové oblasti vyslala italská vláda 6500 záchranářů a také Francie poslala na pomoc dobrovolníky.Turínská automobilka FIAT dala svým 6000 zaměstnancům volno. Starosta města totiž požádal vedení firmy, aby pomohla uvolnit ulice pro záchranné síly.Celá tíha katastrofy nedopadla pouze na Turín, zaplaveny jsou také části Ligurie a Valle d'Aosta, spojení s vnějším světem nefunguje už tři dny. Velká voda zanechala obrovské škody také ve švýcarských údolích, své domovy muselo opustit na 3000 lidí. Zvlášť těžce byla postižena vesnice Gondo, jejíž jedna třetina byla pohřbena v sesuvu půdy. Čtyřicet metrů široká lavina bahna vesnici převálcovala a strhla sebou nejméně osm domů. "Je to jako ve válce," popisuje jeden z vyčerpaných záchranářů své nasazení mezirozbouřenými živly.V souvislosti s lavinou je pohřešováno 11 lidí, záchranné týmy zatím vyprostily jednoho mrtvého. Ženu, jejíž volání slyšeli záchranáři v pondělí pod troskami domů, se zatím vytáhnout nepodařilo. Dosud nejasný je osud jednoho z požárníků, kteří byly na cestě do Domodossoly. Silnice byly zaplavené a náhle končily. Pět mužů se zachránilo v poslední minutě, po jejich kolegovi chybí jakákoliv stopa.Italské úřady mluví o nejhorší katastrofě od roku 1994, kdy zahynulo 68 lidí. Tehdy byly řeky usměrněny, přívaly vody vtěsnány do úzkých koryt. Zdá se, jakoby se teď chtěly pomstít, píše známý italský spisovatel Giovanni Bocca v novinách La Repubblica.Jiní naproti tomu považují záplavy za "předem naprogramované" katastrofy, které se v zemi objevují rok od roku. Ochránci životního prostředí poukazují na to, zákaz stavět v bezprostřední blízkosti řeky byl stále znovu porušován a že zodpovědné obce přivíraly nad nezákonnou výstavbou oči. Stavební povolení se prý uděluje příliš lehkovážně, což vytýkají i ministrovi. Itálie je navíc zemí, kterou stále častěji postihují zemětřesení, záplavy a požáry. "Země se drobí, potřebujeme plán pro celou Itálii," prohlásil ministr ochrany životního prostřední Willer Bordon.A tak zatímco se v římském paláci Chigi schází krizové zasedání vlády, zatímco jsou navrhovány a odmítány různé plány, na severu země se postižení lidé dívají vzhůru do šedivé oblohy. Déšť stále vytrvale padá a řeka víc a víc vystupuje ze svých břehů. Konec srážek předpovídají meteorologové teprve na středu.