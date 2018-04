Konec klimbající hlavě při cestování. Speciální „šála“ podrží bradu

Jednoduchý výrobek, který zabrání nepříjemnému padání hlavy, vymyslela Paula Blenkinsopová z amerického města Louisville. „Nodpod“ totiž udrží vaši hlavu ve vzpřímené pozici a nepříjemným probuzením, která způsobuje trhání hlavy, by měl být navždy konec.

Speciální polštářek se s pomocí šňůry připevní k jakékoliv sedačce, pak už jen stačí si do něj opřít hlavu a v klidu odpočívat. Nodpod by měl stát 38 dolarů (920 Kč) a podle amerického výrobce by měl svojí funkcí výrazně překonávat i klasický polohovací polštář ve tvaru podkovy.

