Většina českých výprav do Polska začíná a končí ve Vratislavi nebo v Krakově. A to je velká škoda, neboť „to pravé“ Polsko poznáte až za těmito turisticky oblíbenými městy.

Jednou z nejzajímavějších atrakcí v okolí Krakova je trasa spojující orlí hnízda – (v polštině téměř shodný název Szlak Orlich Gniazd). Začíná hned za královským městem a táhne se dlouhých 180 kilometrů severozápadním směrem k poutnímu magnetu Čenstochové.

Strach z krále Jana

Fantastická atrakce určená nejen milovníkům středověké historie a gotických hradů má také významný vztah k naší historii. Polský král Kazimír Veliký totiž nechal tento obranný val postavit na hranici Polska se Slezskem, které tehdy bylo součástí Českého království.

Důvod byl prostý. Hrady měly chránit bývalé hlavní město polského království proti útokům ze strany Čech. Zvláště obléhání Krakova Janem Lucemburským v roce 1345 slavného polského krále řádně vystrašilo.

Nově postavené hrady fungovaly dlouhých tři sta let, než byly vypleněny a vypáleny švédskými vojsky. Stalo se tak v roce 1655. Této kapitole polských dějin se mimo jiné věnuje historický román Potopa polského nositele Nobelovy ceny Henryka Sienkiewicze.

Jedinečná kolekce hradů ze 14. století stojící téměř v jedné řadě je umístěná v krásném prostředí polské Jury, tedy vápencové vysočiny s množstvím odhalených vysokých skal šplhajících až do výšky kolem pěti set metrů. A právě ty byly osázené gotickými hrady.

Dnes populární turistickou stezku vytvořil již před sedmdesáti lety velký propagátor turistiky Kazimierz Sosnowski a je možné ji absolvovat buď na kole (188 kilometrů – podrobnosti najdete na stránkách www.orlegniazda.pl), nebo autem, jako jsme to udělali my. A které hrady by ve vaší sestavě neměly chybět?

Znovuzrození Bobolic

Největším překvapením je návštěva hradu Bobolice, kterému se před pár lety vrátila jeho středověká podoba. Když ho v roce 1999 koupil senátor a podnikatel Jaroslaw Lasecki, byla to jen klasická zřícenina, ale on se rozhodl pro rekonstrukci hradu v autentické středověké podobě.

Fantasticky opravený hrad Bobolice je jedním polských „divů světa“. Součástí velkorysé rekonstrukce Bobolic byla také výstavba hotelu.

Vedle fantasticky zrekonstruovaného hradu postavil také luxusní hotel s restaurací, takže vznikl ucelený turistický komplex, který před nedávnem získal titul nejlepšího turistického produktu v zemi. A současně byl zařazen mezi sedm divů Polska.

Ceny za ubytování nejsou zas tak vysoké, pokoj pro dva na jednu noc můžete sehnat již od 1 400 korun. Potěší také oblíbená restaurace s nabídkou tradičních polských specialit (více na webu www.zamekbobolice.pl).

Z hradu na hrad

Nově postavený hrad nezaujal pouze Poláky – například jeden Číňan z Tchaj-wanu chce vybudovat jeho kopii v Asii. Jaroslaw Lasecki koupil se svým bratrem i sousední hrad Mirów, který by měl být v budoucnu také zrekonstruován, ale zatím je stále nepřístupný.

Nicméně krásným zážitkem je asi půl hodiny dlouhá cesta z Mirówa do Bobolic. Po cestě minete několik cvičných horolezeckých stěn, ostatně celé území národního parku kolem Orlích hnízd je plné horolezeckých terénů.

Z orlích hnízd je nádherný výhled na pohoří polské Jury. A takto vypadá Ogrodzieniec dnes.

Ale zpátky k našim hradům. Perfektně zachovalá je Pieskowa skala (původní gotický hrad je přestavěný na renesanční zámek), v níž je prohlídková expozice s exponáty z krakovského královského hradu Wawelu (časy prohlídek a další podrobnosti najdete na www.pieskowaskala.eu).

Hrdé ruiny Ogrodzience

Oblíbenou turistickou atrakcí jsou impozantní ruiny hradu Ogrodzieniec. Obrovský hrad s velkolepým opevněním je navíc obklopen řadou dalších atrakcí, od bobové dráhy až po Dům hrůzy či Park miniatur, ve kterém jsou rekonstruované podoby většiny z orlích hnízd a to v poměru 1:25.

Návštěvníci tak získají přehled, jak všechny hrady vypadaly v době jejich největší slávy. Ale zpátky k Ogrodzienci. Hrdý hrad přestavěný později na renezanční zámek si zahrál v mnoha filmech – od seriálu o Jánošíkovi (neboť slovenský lidový hrdina je oblíbený také v Polsku) až po Pomstu Andrzeje Wajdy.