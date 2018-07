Polsko na dosah. Výlety do liduprázdných míst, která Češi příliš neznají

Cestu můžete zahájit opravdu za humny, město Mezilesí (Międzylesie) leží těsně u česko-polské hranice. Jeho historie sahá až do 13. století a je pestrá stejně jako historie celého regionu.

Původně součást Českého království, pak Pruska i Německa, mezitím několikeré zničení či vypálení – během husitských válek, během války třicetileté. I to jsou důvody, proč už na místě dnešního zámku nestojí původní gotický hrad.

Zámek prochází renovací, ale to neznamená, že vás do něj nepustí. Ba právě naopak, a to i na staveniště. V jedné místnosti tak uvidíte původní kamna, v druhé zase zbrusu novou výmalbu pokoje. Dokonce existují party nadšenců, které se na zámek vydávají pravidelně a mapují, jak rekonstrukce pokračují.

V rámci prohlídky nechybí ani výstup na věž, podívat se můžete také do místní restaurace či se rovnou ubytovat v hotelové části. A pokud máte dobrodružnějšího ducha, tak zkuste noční prohlídky areálu.

Muzeum zápalek a tajemné štoly

Až budete přijíždět do Kladské Bystřice (Bystrzyca Kłodzka), zastavte se a kochejte se na chvíli pohledem na netypické městečko, které na první pohled působí trochu uzavřeně a nepřístupně. Má středověký královský původ, zachovaly se zde starobylé hradby i původní zástavba, ale také těsné křivolaké uličky okolo nejstarších domů.

Zámek Mezilesí Kladská Bystřice (Bystrzyca Kłodzka)

Za návštěvu určitě stojí místní muzeum zápalek. Právě se sirkami je totiž Kladská Bystřice od druhé poloviny 19. století, kdy tam vznikly hned tři továrny na zápalky, nerozlučně spojena. V muzeu uvidíte bohaté sbírky zapalovačů, křesadel, olejových lamp i zápalkových nálepek.

Poté pokračujte do Sovích hor, kde se rozprostírají Valimské štoly, systém podzemních chodeb a hal. Objekt Rzeczka je jednou z lokalit náležících k projektu Riese, který fungoval za dob třetí říše. A o jeho účelu se toho dodnes moc neví.

Některé z legend praví, že se mělo jednat o jeden z Hitlerových úkrytů. Ve hře je rovněž možnost, že šlo o podzemní továrnu na výrobu tajných zbraní. Pokud se s průvodci vydáte do podzemí, zjistíte, jak to asi vypadalo při náletu, a spatříte také model střely V1 ve skutečné velikosti. Model střely V2 si prohlédnete venku.

Valimské štoly V2 před komplexem Rzeczka

Zámek pro Hitlera a historie hornictví

Zámek Książ je největším zámkem Dolního Slezska a zároveň třetím největším v celém Polsku. A i tento majestátní objekt vybudovaný přímo na skále, který vypadá zčásti jako hrad a zčásti jako pohádkový zámek, má kousek historie spjatý s Adolfem Hitlerem.

Zámek se měl stát jeho sídlem. Během prohlídky zjistíte třeba to, kde byl výtah či kudy měl utíkat do podzemí. Ale průvodci prozradí i dechberoucí příběh oblíbené kněžny Daisy, původem Angličanky, jejíž bratr se oženil s matkou Winstona Churchilla.

Zámek Ksiaz

Podívejte se i do samotného Valbřichu (Wałbrzych), projděte se středem města, které je známo také mezi sběrateli díky porcelánu, a hlavně se stavte ve Staré Kopalni. Bývalý důl je dnes uměleckým centrem, kde se konají výstavy i koncerty, ale zároveň nabízí prohlídky zaměřující se na historii hornictví. Potěžkáte si tam sbíječky, prohlédnete si stejnokroje havířů i precizní stroje, které používali při práci. Mají rovněž vyhlídkovou věž a přístupné podzemí.

Frankenstein a křivá věž

Ve Slezských Žabkovicích (Ząbkowice Śląskie), kterým se říká také Frankenstein, vám odvypráví, kterak se spisovatelka Mary Shelleyová inspirovala místní historkou při psaní svého stejnojmenného hororového románu, ale i temný příběh o hrobnících, kteří zdejším obyvatelům přimíchávali do jídla a pití prach z kostí lidí nakažených morem, aby poté měli více práce a řemeslo fungovalo.

Určitě také vystoupejte na žabkovickou Křivou věž, která měří 34 metrů a od osy se, zřejmě kvůli zemětřesení, vychýlila o 2,14 metru. Uvnitř mají menší muzeum mučicích nástrojů.

Slezské Žabkovice (Ząbkowice Śląskie) Zloty Stok

Jednou z nejlepších atrakcí regionů je bývalý zlatý důl ve Złotym Stoku, který odkoupila zdejší průvodkyně a přebudovala ho v místo, kde se dá strávit celý den. Výhodou jsou čeští průvodci i výklad, který není nudný, ale naopak nesmírně zajímavý. Podíváte se do podzemí, kde mají osmimetrový vodopád, takové jsou v Evropě jen tři, či skluzavku pro odvážné. V Chodbě smrti potkáte gnoma a ven vás vyveze vláček.

A kdo bude chtít a zakoupí si patřičnou vstupenku, může se uvnitř projet i na loďkách. Venku si děti zkusí rýžování zlata nebo ražbu mincí. V místě funguje také restaurace, kde vám uvaří kávu s plátky zlata navrch, a nedaleko mají lanovou dráhu v korunách stromů, takže ani o adrenalin nouze nebude.

Kdo touží po netradičním zážitku, může posléze přenocovat na zámku Moszna, který má 99 věží a obklopuje ho rozsáhlý park.

Výlet do polské Itálie

Jedním z nejstarších měst Slezska je Nisa, které se přezdívá Slezský Řím či Atény. Dominuje jí kostel sv. Jakuba a Anežky, vedle nějž stojí nedokončená zvonice. Místní kostel byl v roce 1945 vypálen, ale naštěstí se jej povedlo opravit a vy tak dnes můžete žasnout nad jeho skvělou atmosférou. A pokud dáváte přednost přírodě, lze kempovat u blízkého Niského jezera.

S více než sedm set let dlouhou historií patří zámek v Niemodlinie k těm největším a historicky nejcennějším v Polsku. Místní obyvatelé si o něm vypráví legendy, třeba tu o bílé paní nebo rozpustilých mniších. A i když se rekonstruuje, uvnitř se pořádají prohlídky. Ve vedlejší restauraci můžete vyzkoušet zdejší specialitu – kapra po niemodlinsku.

Opolí Nise se přezdívá Slezský Řím či Atény.

A co by to bylo za návštěvu Opolska, pokud byste se nevypravili do jeho hlavního města. Město Opolí se chlubí pětatřicetimetrovou Piastovskou věží, která je jediným pozůstatkem knížecího hradu z 13. století, i místními „Benátkami“ či interaktivním Muzeem polské písně. V centru pak mají fontány, které v pravidelných intervalech stříkají vodu do rytmu hudby, na okraji města zase zoologickou zahradu a poměrně nově lze vyzkoušet také projížďky lodí po Odře.

Navštívit všechna místa lze za tři dny, ale pokud si chcete atmosféru blízkého Polska vychutnávat déle a nikam nespěchat i týden bude málo.