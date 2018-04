Polsko láká nejen na přírodu a Krakov

Jednou z takových oslav byly už v polovině června například dny moře v Kolobrzegu. Nedaleké Świnouście na začátek července plánují mezinárodní přebory ve stavbě čehokoliv z písku. Radní v Chelmně na severovýchodě země pak vážně uvažují o pořádání dnů zamilovaných. V tamním farním kostele jsou relikvie svatého

Valentýna a nový svátek by právě s touto skutečností mohl mít souvislost, potvrdila chelmnské záměry Elžbieta Pawelecová z odboru turistické propagace města.

Mezi Poláky byly v minulosti populární prohlídky početných průmyslových závodů. Počet těchto atrakcí se ale za posledních deset let radikálně snížil; firmy se při ostré konkurenci na trhu bojí prozrazení svých výrobních postupů. Turisté se ale mohou bez potíží podívat například do početných hornických skanzenů. Jedním z nejznámějších a nejzajímavějších je solný důl ve Wieliczce nedaleko Krakova. Právě zde se uskutečnil například první podzemní let balónem. Turistů se nebojí ani krakovská huť Tadeusze Sendzimira, kde je pro provázení návštěvníků odborně

vyškoleno šest bývalých pracovníků firmy.

Průvodci v severopolském přímořském Gdansku provázejí po tamní loděnici skupinu do 30 osob za v přepočtu necelých 1000 korun. Během dvouhodinové cesty přes haly, nábřeží a doky je možné se do detailu seznámit s jednotlivými etapami stavby lodí. Jednou z atrakcí loděnice je rovněž návštěva místa, kde v srpnu roku 1980 předáci Solidarity podepsali s vládou historickou dohodu.

Zřejmě nejzajímavější průmyslovou atrakcí pro děti ale bude prohlídka nové cukrářské produkce firmy Cadbury v Bielanach nedaleko jihopolské Vratislavi. Jednou týdně závod pořádá den otevřených dveří s bezplatným vstupem. Cukrovinky je možné během prohlídky ochutnávat. Není se proto co divit, že loni fabrikou prošlo několik tisíc návštěvníků.

Zajímavým místem se ale může stát rovněž prohlídka budov polského parlamentu. Své brány turistům čas od času otevírá rovněž prezidentský palác. Změna režimu po roce 1989 přinesla i otevření řady bývalých prominentních rekreačních zařízení. Taková místa je možné nalézt v Lansku, Grodnu, Miedzizdrojích nebo Kolobrzegu. Turisty lákají rovněž vojenská rekreační střediska po celém Polsku. Každý se tak

může na pár dnů zastavit například na zámečku Czocha nedaleko Leśné, který byl v nedávné minulosti přístupný pouze velitelům vojsk Varšavské smlouvy.

Pro české turisty by zřejmě mohly patřit k nejzajímavějším letním atrakcím Velké Švejkovské manévry, které se 7. a 8. července uskuteční v Przemyślu. Bez zajímavosti není ani rekonstrukce bitvy u Grunwaldu plánovaná na 15. července nebo tradiční letní sopotský hudební festival na konci srpna. Své příznivce na pobřeží Baltského moře přitahují pravidelně 25. srpna přebory ve výlovu jantarů, které se konají v obci Jantar kolo Stegny.

Při návštěvě Polska je ale nutné počítat s vyššími náklady, než na které jsou Češi zvyklí z domova. Návštěva kina přijde na v přepočtu nejméně 150 korun, pivo v restauraci pak zřídka stojí pod 100 korun. Vyšší a ne vždy v dobré kvalitě jsou též ceny ubytování. Vstupné do muzeí a galerií se značně liší podle místa a rovněž významu expozice. Například výstavu francouzských impresionistů bylo možné zhlédnout za 160 korun, běžný vstup do národního muzea ve Varšavě pak přijde na zhruba 50 korun.