Polské úřady hledají nájemce pro Hitlerovo Vlčí doupě

Od nového nájemce se očekává, že bude mít zkušenosti s cestovním ruchem a opraví turistickou infrastrukturu Vlčího doupěte. Investice prý potřebuje tamní hotel, restaurace i kinosál.

Do Vlčího doupěte, které leží v městečku Gierlož, se ročně přijede podívat 180 až 200 tisíc návštěvníků. Velkou část z nich tvoří Němci.

Ze systému bunkrů, který byl postaven v roce 1941 poblíž hranic se Sovětským svazem, zbylo do současnosti velmi málo. V lednu 1945 totiž Němci vyhodili areál do povětří. Vlčí doupě se ale zapsalo do dějin 20. července 1944 jako dějiště nezdařeného pokusu o atentát na nacistického vůdce Adolfa Hitlera.