Polské pobřeží zachvátila "jantarová horečka"

13:29 , aktualizováno 13:29

Polské pobřeží Baltického moře zachvátila "jantarová horečka". Na pláže se denně vydávají desítky lidí: ve zmrzlém zasněženém písku - a řada z nich rovněž v ledové vodě - hledají jantary, které moře vyvrhlo po posledních bouřích. Nejlepší nálezy přitom mohou mít až 2,5 kilogramu. "Není to ale to, co bývalo," postěžoval si nad údajně hubeným úlovkem třicetiletý Andrzej, který si zimním sbíráním jantarů přivydělává každoročně. Bouře jsou podle něj nejspíš rok od roku slabší a na břeh už nenaplavují tolik jantarů jako dříve. I tak se ale dá natrefit i na velmi dobře prodejné kusy.