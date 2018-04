Polské Karpaty: krásné hory kousek za humny

Může se hodit



Jak se tam dostat



GORCE leží nedaleko Tater, takže většina pravděpodobně zvolí známou cestu přes Slovensko, i když asi bude delší. V Ružomberku je třeba odbočit vlevo na Krakov a přes hraniční přechod Trstená-Chyžne do Nowého Targu, který leží na jižním úpatí pohoří.

Další varianta vede Polskem přes Těšín, Bialsko-Bialu, ve městě Wadowice se odbočuje vpravo na Rabku a Nowy Targ.

Do Gorců si lze odskočit i z Vysokých Tater přes hraniční přechod Lysá Poľana.

Do Noweho Targu se lze dostat poměrně rychle vlakem z Krakova nebo autobusem z Popradu nebo Kežmarku.

SÁDECKÉ BESKYDY jsou nejlépe dostupné přes slovenské území. Pojedete do Popradu, zde odbočíte na Starou Ľubovňu, odtud vlevo směr Nowy Sacz. Za hraničním přechodem Mníšek nad Popradom zakrátko vjedete do obce Piwniczna uprostřed pohoří, odkud se dostanete do dalších turistických východisek – lázní Szczawnica a Krynica.

Hřebenovky Přechod Gorců – červená magistrála, 2 dny:

Rabka – Gronik, chata: 3h – Turbacz, chata: 5h – Lubaň, tábořiště: 11h – Kroscienko n. Dunajcom: 13h. Přechod Sádeckých Beskyd – 2 dny

Krynica – Jaworzyna Krynicka: 2h – Piwniczna: 7h – Radziejowa: 10h – Szczawnica: 14h Mapy * 1 : 50 000 Gorce – PPWK, Topkart. Poland

* 1 : 50 000 Gorce, Kotlina Nowotargska – VKÚ Harmanec. Slovensko.

* 1 : 50 000 Beskid Sadecki – PPWK, Topkart. Poland

* 1 : 50 000 Beskid Sadecki, Pieniny – VKÚ Harmanec. Slovensko.

* 1 : 50 000 Beskid Sadecki, Beskid Niski – VKÚ Harmanec. Slovensko.

Toulky Gorcemi a Sádeskými Beskydami













Další informace

Krásná panoramata z pohoří Gorce - ZDE