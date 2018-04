Polské Carcassonne

Carcassonne,francouzské město slavné tím, že má dosud středověké opevnění. Na stejném půdorysu jako v roce 1350 stojí i dnes opevnění u polského města Paczków. Jedna z vyšších bašt. Zepředu vypadá jako normální věž, zezadu však návštěvník zjistí, že je dutá. Věže je prostě jen půlka, jako když shora dolů rozříznete válec. Nebýt hradeb,věží, věžiček a bašt, nebyl by asi Paczków na žádné turistické mapě.

Cesta se zvedá do mírného kopečka, vlevo kaštany,po pravé ruce kamenná zeď, která pokračuje pořád dál a dál. Je nekonečná, jako je nekonečný každý ovál. Kdysi, ještě v hlubokém středověku, řekl zřejmě ten, kdo přestavoval vesnici na město: »S pomocí Boží, bude mít tvar vajíčka a hotovo.« Bylo rozhodnuto. Nevolníci navozili kamení a postavili oválné hradby Paczków a. Na stejném půdorysu jako v roce 1350 stojí i teď v roce 2000. Obepínají staré město jako hráz. A na svém místě zůstaly snad jen náhodou. Když v minulém století přestaly všude v Evropě hradby mít svůj význam a města je při svém bobtnání musela přeskakovat, radní se rozhodovali jednoduše: zbourat a postavit široké ulice. Zprávy, že s hradbami se něco děje,pronikly i do zapadlého slezského městečka Paczków a. Co se tam stalo, to už vědí asi jen tehdejší kroniky. Možná byly zprávy z velkého světa zkresleny,možná se tehdy zrovna notně popíjelo. Výsledkem však bylo, že když Evropa hradby bourala, Paczkowští se přeslechli a řekli si: »Tak je taky obnovíme.« Možná, že za tím však nebylo žádné nedorozumění. Některá jiná malá města, například Polička či německý W eiden, hradby tehdy také obnovila: lokální patriotismus, vlastenectví a romantismus sehrály svou roli tam, kde staré opevnění nepřekáželo železnici či rostoucím továrnám. A tak má Paczków dodnes hradby. Už to však není to, co kdysi. To je vidět hned na první pohled. Hradby přece jen dost okousal zub času. V nejlepších dobách byly prý devět metrů vysoké, což byla na tak malé městečko úctyhodná výška. Dnes jsou někde poloviční. Kdysi býval Paczków hotová pevnost. Jen si to představte,až půjdete kolem hradeb. Na vrcholu je po celé délce lemovala dřevěná galerie. Zvenčí je obem ykal vodní příkop a ještě jeden hradební prstenec. Přesto Paczków někdy v roce 1430 dobyli a vyplenili husité. Obejít hradby nezabere moc času. V e středověku byla města maličká a Paczków byl ještě menší. Jeho hradby po obvodu měří 1200 metrů. Je to tedy krátká procházka a člověk stihne okouknout opevnění zvenčí i zevnitř. Kamenné opevnění už sice není, co bývalo, ale přesto vypadá impozantně. Ten dojem vyvolávají tři brány s opravdu vysokými věžemi, jež vypadají, že na malý Paczków narostly až příliš. Ale totéž platí i o mohutném kostelu uvnitř města, jenž byl očividně stavěn pro všechny případy jako pevnost. Hradby kdysi také zpevňovalo čtyřiadvacet půlkulatých bašt, dnes byste jich napočítali jen devatenáct. Projít se kolem hradeb stojí celkem za to. Člověk přitom objeví i fígle středověkých stavitelů fortifikací. Jedna z vyšších bašt, takřka věž, střežící výjezd do ulice W ojska Polskiego, nemá zezadu vůbec nic. Zepředu vypadá jako normální věž, zezadu však návštěvník zjistí, že je dutá. V ěže je prostě jen půlka, jako když shora dolů rozříznete válec. Proč taky ne: vyjde to levněji a nepřítel zezadu, z města, obvykle neútočí. Nebýt hradeb,věží, věžiček a bašt, nebyl by asi Paczków na žádné turistické mapě. Je to ospalé město, kde lišky dávají dobrou noc. V půl šesté večer je náměstí jak vymetené. Člověk má aspoň při prohlídce klid. Ani v kavárně na náměstí není plno. Jmenuje se příhodně - Kawiarnia Carcassonne.Do Paczków a lze dojet přes Náchod a Kladsko (Klodzko), což je asi 70 kilometrů (pozor, »zelenou kartu« sebou). Kdo to však má blíž přes okres Jeseník, může využít přechodu v Bílém Potoce, odtud jsou to asi tři kilometry.Samozřejmě hradby a tři věže, kostel a náměstí. Od deseti do pěti odpoledne lze vylézt na Vratislavskou věž. Všeobecné informace o městě podá cestovní kancelář Eden na adrese Rynek 14.