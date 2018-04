Polská Sněžka: Na sever!

Polské Krkonoše

Tenhle duben je v polských Krkonoších opravdu výjimečný. Obvykle tu totiž hrozívají jarní laviny a tající sníh mění pěšiny na nepříjemné potoky. Místní lidé dosud vzpomínají, jak se 20. března roku 1968 znenadání utrhl obrovský sněhový převis v údolí Bialy jar nedaleko Sněžky a spustil obří lavinu, pod kterou zahynulo jedenadvacet turistů.

Letos je všechno jinak. Kvalitního sněhu tu leží ještě dost, na hřebenech se stříbří jarní firn a slunce dokonce zpevnilo prošlapané stezky závějemi.

Jediné, s čím je třeba počítat, je fakt, že se platí v polských zlotých. Koruny ani eura tady většinou neudáte. Směnárnu najdete v informačním turistickém centru v Karpaczi. Za deset korun dostanete o něco více než jeden zlotý.

Výletníci na Slezskou boudu

Nechcete se nikam drásat, lyže vás už letos neberou, ale máte rádi hory? Poláci nabízejí výlet lanovkou na Slezskou boudu. Z reklamních důvodů jí letos začali říkat chata Pod Sněžkou. My Češi ale dobře víme, že je to "ten barák, co stojí vedle vyhořelé Obří boudy."

Lanovka jezdí z Karpacze na nevýrazný vrchol Kopa. Archaické sedačky vyváží cestující jen po jednom, a tak si nemáte s kým za jízdy popovídat. O to více můžete vnímat, jak se na obzoru postupně vynořují majestátní Svorová hora, Sněžka a Slunečník.

Nahoře čeká překvapení v podobě náruče silného vlekaře. Lanovka totiž nepřibržďuje, a tak je potřeba za jízdy vyskočit ze sedačky. Mnohé ženy a děti proto berou zavděk pomocí připraveného vlekaře.

Z Kopy dojdeme za pár minut ke Slezské boudě. I když mnozí Poláci tudy štrádují v teniskách, nelze než doporučit kotníkové boty.

CO ZA TO: lanovka 18 Zl/jízda, parkoviště 8 Zl/den, vstupné do národního parku 4 Zl/den





Lanovka na Kopu

Sjezdaři do Karpacze

Z Kopy dosud jezdí tři sjezdovky, které kromě lanovky obsluhuje jeden vlek. Celkem rolba upravuje tři kilometry tratí. Ostatní sjezdovky jsou už mimo provoz. Ne že by na nich bylo málo sněhu, ale není o ně mezi lyžaři zájem.

Z vrcholu vede černá trať, ale její obtížnost je spíše někde mezi červenou a modrou. Zbytek jsou rekreační modré plácky. Sportovci se tady moc nevyžijí, ale o to ani nejde. Lyžování na jarním sluníčku a měkkém sněhu má své kouzlo spíše pro ty, co se chtějí opalovat a v klidu užívat posledního sněhu. Sportovněji ladění lyžaři musejí dávat pozor, co se okolo nich děje, protože na sjezdovkách se vyskytuje podstatně více neumětelů než v Česku.

CO ZA TO: denní permanentka 60 Zl





Svorová hora nad Karpaczem

Turisté na Sněžku

Od lanovky jdeme pár minut na Slezskou boudu. Odtud můžeme pozorovat nepřetržitého hada stoupajících postaviček až na vrchol nejvyšší české hory. Úzká pěšina podél řetězového zábradlí patří totiž Polákům i Čechům a putuje po ní také mnoho Němců.

Pokud uvidíte, jak po ledovce kloužou bezmocně maminy v kozačkách a taťkové v botaskách, pravděpodobně to nebudou Češi. Určitě jsou tu daleko vhodnější pevné nepromokavé pohorky.

Na temeni Sněžky je otevřená česká Poštovna, kde si můžete dát razítko na pohlednici, ale také panáka, pivo, nebo limonádu. Všichni zájemci mají ovšem k dispozici jen jeden stůl. Nová moderní Česká bouda bude stát opodál nad výhledem na Svorovou horu. Zatím jsou vidět jen základy z kovových traverz.

Poláci mají otevřenou velkou samoobslužnou restauraci ve své chatě, které nikdo neřekne jinak než létající talíř nebo UFO. Kaple svatého Vavřince je jako obvykle uzavřená.

CO ZA TO: toalety 2 Zl (Slezská bouda i Sněžka), jednoduchý oběd u Poláků lze pořídit za 10 Zl

Běžkaři po hřebenech

Klídek, pohodička, sluníčko... To jsou slova, které teď lze zaslechnout nejčastěji na krkonošské hřebenovce. Můžeme na ni vyrazit od hraničních přechodů na Pomezních boudách či v Novosvětském průsmyku. V obou případech však budeme muset pěšky s lyžemi v rukou přes Sněžku.

Jednoduchý okruh bez únavného stoupání se nabízí od horní stanice lanovky na Kopu směrem k Luční boudě a potom přes hřebeny Jantarovou cestou nazpátek do Polska k chatě Strzecha Akademicka a poté dolů do Karpacze po dosud zasněžené lesní silničce Tor saneczkowy. Je to výlet na půl dne.

Další upravované tratě bez velkých výhledů vedou po lesních cestách severní strany hor mezi Pomezními boudami a Karpaczí. Protože jsou dost nízko, je potřeba s sebou vzít sadu vosků na mokrý sníh.

CO ZA TO: cena oběda na Luční boudě se pohybuje okolo 200 korun

Snowboardisté a skialpinisté do terénu

Poslední krkonošské sjezdy si užívají i milovníci jízdy v terénu. Stopy po nich jsou vidět především ze Studniční hory a Sněžky do Obřího dolu. Skialpinisté ovšem musejí po sjezdu nasadit stoupací pásy a vrátit se na hřeben, aby se dostali nazpátek do Polska.

Dá se ještě sjet i severní stěna samotné Sněžky. Vjedeme do ní po zasněžené silničce, která křižuje po polské straně celou horu. V polovině ji opustíme a lyžujeme přímo dolů mezi kosodřevinou a kameny do údolí potoka Lomniczka. Tam se napojíme na červenou turistickou značku a okolo turistické chaty Nad Lomniczka sjedeme do Karpacze. Po cestě budeme muset několikrát sundat lyže, protože jarní slunce už udělalo se sněhem své.

Upozorňujeme, že lyžování mimo značené tratě je na české straně Krkonoš sice populární, ale nezákonné.

Do jednotlivých údolí pod Sněžku se dá vyjít pěšky odspodu z Karpacze, ale kvůli hlubokému sněhu je vhodné použít sněžnice.

CO ZA TO: chata Nad Lomniczka je levná, najíst a napít se tu dá za deset zlotých





Studniční hora

Kajakáři na Kamiennu

Perla krkonošských řek Kamienna má teď dostatek vody na splutí. Nečekejte ovšem žádnou projížďku na turistické kanoi, ale tvrdý boj s vodním živlem pro zkušené kajakáře. Tam co se v létě prodírá potůček mezi hromadami kamení, dnes hučí mohutné peřeje. Obtížnost dosahují až WW 4 z šestimístné vodácké stupnice.

Kamienna mezi obcemi Jakuszyce, Szklarska Poreba a Jelenie Gora je tedy vyhrazená především pro zkušené a dobře vybavené experty.

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Polská Karpacz je protiváhou českého Špindlerova Mlýna. Do tohoto rekreačního střediska přichází v úvahu doprava z Česka jen osobním autem. Jezdí se přes hraniční přechody Novosvětským průsmykem (Harrachov/Jakuszyce), nebo přes Pomezní boudy (Horní Malá Úpa/Graniczne Budy). Od nich je to do Karpacze půlhodina až hodiny jízdy po kvalitních, ale úzkých silničkách. Lanovka jezdí z horní části Karpacze. Orientačním bodem je nedaleký skokanský můstek. JAKÉ DOKLADY

Do Polska se jezdí na cestovní pasy, nebo nové občanské průkazy s identifikačním číslem.