Poloostrov Dingle: nejzápadnější cíp Evropy

Corca Dhuibhne, jak zní původní keltský název tohoto asi 40 km dlouhého výběžku omývaného Atlantikem, působí navzdory spornému prvenství neobvykle opuštěně a méně turisticky, než mnohem známější sousední poloostrov Ring of Kerry.

Nádhera skalnatého pobřeží a typických irských pastvin není v zemi trojlístku ničím neobvyklá – co však především činí Dingle unikátním, je neobvyklé množství archeologických lokalit, rozesetých na sytě zelených pastvinách mezi vesničkami. Ale ani milovníky přírody Dingle nezklame – můžeme jej projet na kole nebo prošlapat pěšky po vícedenní trase zvané "Dingle Way."

Pohnutá historie a archeologický ráj

Izolovaný a těžko přístupný poloostrov Dingle posloužil v pohnutých dobách několikrát jako poslední útočiště. Na tento nejvzdálenější cíp Evropy odešlo během 5. a 6. století mnoho mnichů, kteří zde po pádu římské říše pomáhali po dlouhá staletí udržet křesťanství a literaturu. Ruiny jejich osídlení, zvané Reasc Monastery, můžeme spatřit poblíž městečka Ballyferriter v nejzápadnější části poloostrova.





Za zdmi kláštera Reasc Monastery přežívalo křesťanství po pádu římské říše

Nejstarší zdejší osídlení se však datují až zhruba 4000 let zpátky, do doby bronzové. Pro zdejší kraj typické stavby se však dochovaly až z pozdějšího období přibližně před 3-2 tisíci lety. Těmto typickým kamenným kruhovitým stavbám se pro jejich tvar příznačně přezdívá "včelí úly." V dávných dobách byly stavěny jako obydlí, později je zdejší obyvatelé využívali (a mnozí stále využívají) jako zásobárny. Někteří podnikavci, na jejichž pozemku tato kamenná "iglů" dodnes stojí, je využívají jako turistické atrakce a za nakouknutí dovnitř se nestydí požadovat 2-4 €.

Oproti polorozpadlým "včelím úlům," roztroušeným po místních farmách, se známá Gallarus Oratory dochovala v dokonalém stavu. Kamenná modlitebna stojí jižně od vesnice Murreagh a bezesporu patří mezi hlavní turistické atrakce poloostrova.

Stavba poskládaná z kamenů bez jakékoliv malty či omítky je stále dokonale vodotěsná a to i přesto, že místnímu nevlídnému počasí vzdoruje údajně již přes 1200 let! Podle informací v nedalekém návštěvnickém středisku jde dokonce o nejlépe dochovaný ranně-křesťanský kostel v Irsku.





Kamenná modlitebna Gallarus Oratory na poloostrově Dingle

Na nejzápadnější mys Evropy

Srdcem poloostrova a hlavním výchozím bodem pro výlety po okolí je malebný přístav Dingle. Městečko má kouzelnou polohu: z jedné strany jej obklopuje chráněný záliv a za poslední řadou domků se zvedají hory, jejichž holé vrcholky často pohltí hustá mlha.

A co když se náhodou obloha zatáhne a na výlet do přírody není ani pomyšlení? Nudit se tu rozhodně nikdo nebude: ve městě najdeme akvárium s podmořským tunelem, velkorysé národopisné muzeum The Blasket Centre, obchůdky, galerie a celkem 52 typických irských restaurací.

Celý poloostrov protíná pěší trasa, 178 km dlouhá "Dingle Way." Protože její absolvování zabere přinejmenším jeden týden pochodu, většina návštěvníků volí atraktivní jednodenní výstup na vrchol Brandon Mountain. Svými 953 metry jde o nejvyšší horu poloostrova a druhou nejvyšší horu Irska. Výstup bychom tedy neměli podceňovat a kromě dobrého oblečení do deště se rozhodně bude hodit i podrobná mapa. Chůze po pastvinách i po holém hřebeni totiž není orientačně snadná, což dvojnásob platí při zhoršené viditelnosti.

Návštěvníci s bicykly jsou oproti pěším ve výhodě, neboť nejatraktivnější západní polovinu poloostrova lze na kole objet za jeden den. Nejzajímavější trasa vede z městečka Dingle k mysu Slea Head, který je oním nejzápadnějším bodem Evropy. Silnice se kroutí zaříznutá do prudkého svahu několik desítek metrů nad hladinou Atlantiku. Za hezkého počasí se otevírají nádherné výhledy na nedaleké ostrůvky, za nimiž další nejbližší pevninou je už Amerika...





Silnice u nejzápadnějšího bodu Evropy vede

odvážně zaříznutá nad hladinou oceánu

Za delfínem Fungi

Hlavní atrakcí, jež do městečka Dingle přitahuje návštěvníky, není kupodivu ani muzeum, či historické stavby, ale živé zvíře, delfín skákavý Fungie. Poprvé tohoto hravého kytovce pozoroval roku 1984 strážce majáku, Paddy Ferriter, když si všiml, jak pravidelně vyprovází lodě plující do přístavu a z přístavu. Sláva delfíní celebrity zašla tak daleko, že se za ním pořádají pravidelné výlety na lodích, Fungie má v přístavu svou sochu a pokud ho náhodou nespatříme živého, můžeme si ho prohlédnout na pohlednicích, či obrazech. Fungie stále žije a podle údajů jde o "nejdéle žijícího divokého přátelského delfína na světě."

Pokud tedy chcete tuto živou legendu Dingle spatřit, měli byste si pospíšit. Nemusíte ani utrácet za lístky na výletní loď – stačí vyrazit na krátkou procházku podél zálivu a čekat u jeho ústí do moře. Budete-li mít štěstí, jistě nepřehlédnete typickou hřbetní ploutev Fungieho. A když štěstí mít nebudete? Potom si můžete užívat klidu irského venkova, narušovaného jenom šploucháním moře a cinkotem ovčích zvonků.



Může se hodit Doprava: Výchozím bodem na poloostrov Dingle je město Tralee. Odtud do městečka Dingle vede silnice R 559, která se potom vine celým poloostrovem. Pravidelné lety z Prahy do Dublinu zajišťuje ČSA nebo irská letecká společnost Aer Lingus. Letenku lze pořídit již od 3.960 Kč. Ubytování: poloostrov Dingle nabízí bohatý výběr hotelů, guesthousů, hostelů a B&B; ceny se pohybují od 30€ za osobu a noc (většinou se snídaní), levnější hostely od cca 15€. Další zdroje informací: např. www.dingle-peninsula.ie Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad.