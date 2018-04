Polička nabízí turistům výhody

Program, který má do Poličky na Svitavsku přilákat mimo letní sezonu více turistů, nabízí některé výhody. Do 30. října dostane v Poličce každý turista starší 18 let nebo rodina s dětmi v recepci ubytovacího zařízení návštěvní kartu s nabídkou kulturního a sportovního vyžití ve městě. Z nabídky si může vybrat čtyři bezplatné vstupy, které během pobytu v Poličce využije. V nabídce je například návštěva různých památek, výstav, divadla, koncertů a podobně a sportovní aktivity, jako například návštěva bazénu, posilovny či minigolfu. Podobný způsob podpory turistického ruchu funguje například v některých alpských střediscích. V České republice ho zatím nikdo kromě Poličky nevyzkoušel.