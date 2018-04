Polička láká turisty na lístky zdarma

"Rakouský systém nás inspiroval. Od poloviny dubna do konce května a také od září do října chceme podobný systém slev nabídnout i turistům v Poličce. Kdo se ve městě ubytuje, může zdarma navštívit dvě sportoviště a dvě kulturní zařízení. Garantem celého systému je městský úřad," sdělil vedoucí Informačního centra Jan Matouš.

Dosud získal Matouš do výměnného systému tři ubytovací zařízení, plavecký bazén, saunu, posilovnu a kulturní dům. "Vstup zdarma bude možné použít také pro návštěvu městských hradeb nebo rodné světničky Bohuslava Martinů. Odhaduji, že na jaře využije nabídku pět až deset turistů. Na podzim by jich mohlo být už dvacet a za rok třeba stovka," přeje si Matouš.

Ředitel hotelu Opus Jaroslav Klimeš věří, že společná nabídka turisty do Poličky přiláká. "Jsme chudší region, do kterého návštěvníci z daleka jezdí jen málo. Myslím si, že nápad Informačního centra by nám mohl pomoci." V rakouských Alpách patří podobná nabídka k základnímu servisu každého většího turistického centra. Do systému přispívá téměř každý, protože turistický ruch je hlavním zdrojem příjmů pro podnikatele i městské pokladny.

"Je to naprosto přirozené. Všichni mají zájem na tom, aby návštěvníci pobyli v městečku co nejdéle. Z peněz, které turisté utratí, mají zisk všichni," říká restauratér Marek Vachtlík, který v zahraničí několik let pracoval. Podrobnosti o tom, jak se celý projekt v Poličce zaplatí, zatím nechce Matouš prozradit. "Mohu jen říci, že pro letošní rok jsou všechny potřebné smlouvy podepsané," dodal.