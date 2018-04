Policejní rada Vacátko by v Plzni na výstavě Top Secret zíral

může se hodit Top Secret je otevřena do 31. 12. 2010.

Otevřeno: Denně od 8:30, v úterý, čtvrtek a o víkendech do 17 hodin, ostatní dny pak do 15 hodin.

Vstupné: Dospělí zaplatí za prohlídku 140 korun, zlevněné vstupné je 90 korun. V areálu je možnost se občerstvit, u pokladny zakoupit třeba hlavolamy nebo upomínkové předměty, včetně turistické známky. Přístup do areálu, nachází se u autobusového nádraží, přístup je z Borské ulice branou číslo 5, parkovat je možné v areálu. MHD č. 22 nebo 41, zastávka Škoda 5. brána, trolejbus č. 16 zastávka "Jižní předměstí". Školní skupiny by se měly objednat předem, vystavovatelé zajistí program včetně délky prohlídky, na požádání jsou schopni zajistit i dopravu. Více na www.techmania.cz. Prostory jsou bezbariérové. Co ještě navštívit v Plzni Interaktivní muzeum loutek, Pivovarské museum, Plzeňské podzemí, věž kostela sv. Bartoloměje, zoologickou zahradu a dino park.