Mimozemšťan v polární záři. Prohlédněte si výjimečnou fotku z Islandu

Zelený pruh polární záře na snímku s bizarním reliéfem tváře skutečně působí jako z jiné planety. Iurie Belegurschi ho zachytil během jasné noci 8. září na Reykjanesu, malebném poloostrově na jihozápadě Islandu, nedaleko hlavního města Reykjavíku.

Devětadvacetiletý Moldavan, který je posedlý polární září, se na Island kvůli své vášni dokonce v roce 2006 přestěhoval. "Nemůžu ani popsat slovy, co cítím, když se dívám na polární záři, ale myslím, že je to nejúžasnější fenomén, kterého jsme svědkem," řekl zapálený fotograf pro britský server travel.aol.co.uk. "Každému bych přál, aby to aspoň jednou za život spatřil," dodal.

Ke svému ojedinělému snímku, pořízeném Canonem 5D Mark III, uvedl, že si během fotografování tváře mimozemšťana vlastně vůbec nevšiml. "Až když jsem přišel domů a zkontroloval snímky na počítači, uviděl jsem to! Je to neskutečné, skoro jsem nevěřil svým očím," uvedl Iurie Belegurschi.