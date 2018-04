Oslnivá krása. Výjimečné video polární záře nad Trondheimem

Fotograf Oyvind Schei natočil tyto záběry na časosběrné video, které nazval Oslnivá krása (Dazzling Beauty). Záhy poté, co ho vyvěsil na Facebook, si film získal řadu příznivců. Jeho autor zároveň uvedl, že ho potěšilo, že se mu poštěstilo spatřit záři právě v Trondheimu, který leží tak daleko na jihu.

Polární záře je přitom přírodním fenoménem, za nímž v posledních letech jezdí do Norska čím dál víc návštěvníků. Podle statistik oficiálního turistického webu VisitNorway zavítalo do Norska za touto atrakcí od listopadu 2012 do března 2013 téměř 190 tisíc turistů. Zároveň výrazně vzrostl i počet ubytování, od sezony 2005/2006 až trojnásobně.

Většina turistů však míří na sever Norska, do míst blíže severnímu pólu, kde je severní záře, nazývaná také aurora borealis, obzvlášť jasná. Jedním z nejoblíbenějších míst pro pozorování je Tromso, kam je i dobré letecké spojení, dále Hammerfest a také Špicberky - čím severněji, tím lépe.

Polární záře vzniká zjednodušeně řečeno poté, co sluneční exploze uvolní do atmosféry mraky částic, které se mohou setkat s magnetickým polem Země. V tom momentě se pole většinou odrazí dále do vesmíru, část ho ale zachytí a stáčí po spirálách směrem k magnetickým pólům Země. Tam sluneční vítr interaguje s atmosférou a vzniká polární záře, nejčastěji ve výšce kolem 100 kilometrů, vysvětluje wikipedie.