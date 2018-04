Poláci objevují země

Zahraniční cesty polských turistů měly v prvních deseti letech po pádu komunistického režimu v drtivé většině za cíl poznat neznámé, tedy Západ. V posledních letech je ale možné pozorovat stále sílící zájem rovněž o země bývalého východního bloku. Poláci pravidelně jezdí na chorvatské pobřeží za koupáním, do Maďarska na víno a nostalgie je táhne do Litvy. Renesanci ale v posledních třech letech prožívá rovněž Bulharsko, kam v sedmdesátých a osmdesátých letech ročně vyjíždělo na 400 000 polských turistů. Letos má na Zlaté písky a do okolí Varny sice vyjet pouze 20 000 lidí, proti situaci ze začátku devadesátých let to ale představuje znatelný nárůst.