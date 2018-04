Poláci k sobě nepustili vlak s výletníky

Mezi výletníky panovalo zklamání a rozhořčení. "Chtěli jsme si udělat výlet do Polska a takhle to skončilo. Vůbec to nechápu. Jak my, tak Polsko chceme do EU a děláme si takové naschvály," zlobil se Pavel Závitkovský ze Šumperka.

Starosta Jeseníku Jiří Krátký (ČSSD) byl přístupem polských celníků šokován. "Jízda vlaku byla dohodnuta s polskou stranou dlouho dopředu. V pátek navečer přišel fax z Polska, že vlak nesmí přes hranici," popisuje Krátký.

V Nyse už byl přitom připraven pro výletníky program, který navazoval na program v Jeseníku. "Takhle si házet klacky pod nohy nemá obdoby. Podáme oficiální stížnost na ministerstvo zahraničních věcí," sdělil Krátký. "Nejhorší ale je, že je nabourána důvěra veřejnosti ve společné akce a projekty," podotkl Krátký.