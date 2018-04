Air France musí zaplatit 13 tisíc eur. Za vyhození Palestinky z letadla

To, že letecká společnost Air France vyhodila Palestinku z letadla, byl jasný akt diskriminace, rozhodl francouzský soud. Aerolinky dostaly pokutu 10 tisíc eur, další 3 000 eur pak musí vyplatit poškozené jako odškodné, informoval server BBC.

Třicetiletá Horia Ankourová, která studuje na zdravotní sestru, chtěla letět z Nice do Tel Avivu, aby se loni v dubnu zúčastnila mezinárodní kampaně Vítejte v Palestině. Do Izraele tehdy mířily stovky aktivistů s cílem jet na palestinská území.

Francouzské aerolinky se brání, že prý až na poslední chvíli zjistila, že Ankourová byla uvedena na izraelském seznamu nežádoucích osob, a že by ji tudíž stejně nevpustili do země. Letecká společnost má podle mezinárodních úmluv právo odmítnout přepravu pasažérů, o nichž je jasné, že by nebyli vpuštěni do cílové destinace.

Zaměstnanci Air France však zákon porušili tím, že se Ankourové vyptávali na její etnický původ i na její pas a na základě těchto jejích odpovědí, bez dalšího zdůvodnění, ji z letadla eskortovali, napsal server BBC.