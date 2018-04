Pokličky, kruhové rozhledy i tajuplné rokle. Jarní výlet na Kokořínsko

Může se hodit Vrátenská rozhledna

Od července do srpna je rozhledna otevřena denně (mimo pondělí) od 10 do 18 hodin. Mimo turistickou sezonu – sobota, neděle, 10–16 hodin. Ostatní dny plus skupinové návštěvy je nutné předem dohodnout se správcem rozhledny p. Buchtou na tel. 721 829 668. Hrad Kokořín

Hrad je otevřen od dubna do října denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin. Listopad – březen po dohodě se správou hradu na tel.: 315 695 064. Parkování v nedalekém Kokořínském dole. Více na: www.hrad-kokorin.cz. Informace o oblasti včetně nabídky ubytování na www.sdruzenikokorinsko.cz.