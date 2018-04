Alpinista našel na vrcholu Mont Blanku poklad, za šest milionů

Ve čtvrtek o tom informovalo místní četnictvo, kterému mladík poklad předal.

Při překonávání ledovce Bossons mladý alpinista, který si přál zůstat v anonymitě, spatřil kovovou krabici. Uvnitř našel sáčky, na kterých byl nápis Made in India a které obsahovaly drahokamy.

"Je to poctivý mladý muž, který rychle pochopil, že to patřilo někomu, kdo na ledovci zahynul. Mohl si to nechat pro sebe, ale raději vše přinesl na četnickou stanici," řekl velitel četníků v obci Albertville Sylvain Merly.

V oblasti Mont Blanku se v letech 1950 a 1966 zřítila dvě indická letadla. Od té doby zde horolezci občas nacházejí trosky strojů, zavazadla i lidské ostatky.

Nejvyšší hora Evropy vydala zajímavý poklad už v minulém roce. Horský záchranář se sousedem tehdy vylovili z ledovce 46 let starý pytel s diplomatickou poštou z Indie. (Čtěte: Mont Blanc vydal starou diplomatickou poštu, spadla tam i s letadlem).