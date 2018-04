Pojištění zavazadel? Úplně nanic...

Já jsem to udělala před cestou do Indie. Jak jsem však po návratu z cesty zjistila, bylo to zcela zbytečné, 10 Kč denně jsem vlastně vyhodila z okna. Indičtí zloději jsou velmi šikovní. Ukradli mi zavazadlo ve vlaku téměř před očima, ještě než se vlak rozjel. Krádež jsem ihned ohlásila na policejní stanici na nádraží, kde se mnou sepsali o celé události protokol V zavazadle, které bylo nade mnou v zavazadlové prostoru jsem měla mimo jiné i videokameru a fotoaparát, takže celková hodnota mé ztráty byla asi 30 000 Kč. Podle pojistné smlouvy pojišťovna poskytuje náhradu do 10 000 Kč se spoluúčastí 500 Kč. Tak jsem se utěšovala, že alespoň 9500 Kč obdržím od pojišťovny. Avšak velice jsem se mýlila. Na mé oznámení pojistné události mi bylo sděleno, že nemám nárok na nic. Na odvolání mi bylo znovu vysvětleno, že pojištění je sjednáno jen na odcizení pojištěné věci z ubytovacího zařízení, úschovny atd. Myslím si, že např. pojištění pro případ ztráty v úschovně je zcela zbytečné, náhradu lze vymoci od provozovatele tohoto zařízení. Také prý se pojištění vztahuje na loupežné přepadení. Protože však "můj zloděj" byl ke mně ohleduplný, neuhodil mne při krádeži ani jinak nezranil, ani v tomto případě jsem neměla na náhradu škody nárok.