Pojďte si zazávodit na lyžích. V pátek Monínec, v neděli Špindl

Dobrá příležitost pro každého zazávodit si na sjezdovkách se nabízí tento víkend v českých horách. Už v pátek se chystá noční sjezd Dark Snow Monínec v našem nejlepším "nehorském" středisku ve středních Čechách na České Sibiři.

Je to unikátní závod, který nemá v Česku obdoby. Ze dvou důvodů: je to sjezd pro veřejnost (pravda, nikoli náročný jako Kitzbühel, ale i tak) a jede se v noci! Závod, který zvládne každý lyžař, odstartuje ve 20:30. Pojede se celá monínecká sjezdovka ve vymezené trase o (přibližných) parametrech sjezdu. Závodí se dvoukolově s tím, že do druhého finálového kola postupují pouze čtyři nejlepší muži a dvě nejlepší ženy.

Startovné, které obsahuje i skipas, činí 500 Kč při platbě převodem a 600 Kč při platbě na místě. Prezentace začíná v 17 hodin. Prohlídka tratě je v 19:45 a start začíná ve 20:30. Povinná je helma a odpovídající zdravotní pojištění. Z monínekcého závodu přichystáme pro čtenáře iDNES.cz i atraktivní reportáž.

V neděli ve Svatém Petru pak pořádá konkurenční SKI magazín závod pro veřejnost v SG – Skylink SKI magazín Open na tamní proslulé závodní červené sjezdovce.

Je to už třetí ročník úspěšného závodu. Začíná se v neděli dopoledne. V 9 hodin je prohlídka trati, v 10 start. Přihlášky na místě před závodem, startovné 300 korun.

Za týden v sobotu 10. března pak vrcholí třídílná běžecká SKI magazín Tour atraktivním skicrossem na běžkách v Bedřichově, při kterém soupeři bojují o umístění v dráze plné prudkých sjezdů, výšlapů a skoků, ovšem oproti svému sjezdovému originálu mají na nohou stále pouze lyže s volnou patou.

Atraktivní série hned v prvním roce své existence přilákala na start mnoho zajímavých tváří včetně současných reprezentantů. Namátkou třeba Dušana Kožíška, sdruženáře Tomáše Slavíka nebo Zuzanu Kocumovou. Ti všichni si v minulém roce navýsost užili právě běžecký cross, pod kterým byl coby autor podepsán bývalý reprezentant a ředitel tratí Jizerské padesátky Radim Nyč.

Pokud to sněhové podmínky dovolí, ve stejnou dobu ve Frymburku přichystají mistrovství v ruském bobu.