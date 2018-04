Pojďte s námi do Betléma...

Dnešní lidové betlémy jsou vlastně jakýmsi zobrazením narození Krista v Betlémě. Setkat se můžete s malými betlémy, kde je pouze několik hlavních postaviček (Ježíšek, Marie, Josef, tři králové, osel, kráva), ale i s betlémy, které mají několik stovek figurek. Mohou být vyrobeny z různých materiálů (papíru, dřeva, hlíny, skla, látky, perníku či těsta).

Třebechovice pod Orebem: město betlémů

Ve sbírkách místního Třebechovického muzea betlémů jich můžete spatřit více než 400 - starých i ze současnosti - zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících ze všech oblastí České republiky. Návštěvník tak může posoudit, do jakých zajímavých forem se ve své historii betlemářství rozvinulo.





Proboštův unikát Zřejmě nejcennější a nejobdivovanější doma i ve světě je unikátní mechanický betlém - Třebechovický Proboštův betlém, vyhlášený v roce 1999 Národní kulturní památkou. Autory betlému jsou Josef Probošt, Josef Kapucián a autorem mechanismu pak Josef Frimla. Přirozeným středem betlému jsou jesličky. Od nich se po obou stranách rozvíjí děj na sedmi terasách! Figurky jsou zhotoveny z lipového a hruškového dřeva. Stavby, stroje a stromy pak z buku, jasanu a ojediněle i z třešně. Třebechovické muzeum najdete na Masarykově náměstí 24 v Třebechovicích pod Orebem. Otevřené je mimo pondělí vždy od devíti do šestnácti hodin (v letních měsících - květnu až září - dokonce ještě o hodinu déle). Na Štědrý den a na Silvestra se jeho brány zavírají v pravé poledne. Město Třebechovice leží třináct kilometrů na východ od Hradce Králové. Více na http://www.betlem.cz/cz/ Proboštův betlém v číslech a datech betlém je více než sto let starý

jeho rozměry jsou: 7 x 3,2 x 1,8 metru

tvoří jej okolo 2000 vyřezávaných dílů

figurky jsou 10-15 centimetrů vysoké, celý betlém jich obsahuje 180 bez pohybu, 120 figur je připevněno na řetězových pásech, 51 figurek napodobuje lidi při jejich každodenní práci

pohybový mechanismus betléma je celý ze dřeva

mechanismus tvoří více než 150 ozubených kol a koleček, dřevěných pák, řetězů a řemenic

v roce 1935 byl osazen malým elektrickým motorkem nahrazujícím kliku

VYBRANÉ TIPY NA ORIGINÁLNÍ BETLÉMY V ČESKU

Betlém v Betlémě

Betlém, to není jen rodiště Ježíše v Izraeli, ale i urbanisticky a architektonicky hodnotný celek roubených a zděných domů, který se nachází v historickém centru města Hlinska na pravém břehu Chrudimky. Až do 31. prosince se tam koná výstava nazvaná Betlém vánoční.

Ve všech roubených objektech uvidíte lidové betlémy i unikátní Frintův mechanický betlém. Betlém je otevřený po celý rok každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin s hodinovou polední přestávkou. Telefon na průvodce: 469 311 429.

Lipový betlém

Skvostné řezbářské dílo Josefa Nedomlela - lipový betlém - najdete v Mohelnici v kapli svaté Anny kostela svatého Tomáše z Cantenburry. Autor na betlémě pracoval třicet let (1958-1988) a ještě před svou smrtí v roce 1990 měl další a další plány (postupně je dokončuje jeho syn). Všechny budovy a figurky jsou vyřezány z lipového dřeva. K vidění jsou zde například velice přesné kopie hradu Bouzova a Karlštejna.

Betlém je mechanický a je umístěn na ploše 6 x 7 metrů v plasticky členěné krajině pokryté mechem a pilinami. Široké veřejnosti je mohelnický betlém přístupný v době od štědrovečerní půlnoční mše až do svátku Hromnic. Více na: www.regionmohelnicko.cz





Kamenný betlém

Za podívanou určitě stojí i kamenný betlém pod Hraničním hřebenem nedaleko Erlebachovy boudy nad Špindlerovým Mlýnem. Betlém je přibližně sto deset centimetrů vysoký a sto padesát centimetrů široký. Spodní polovinu tvoří podstavec, zároveň představující kolébku pro Ježíška. Betlém v roce 1999 vytesal z pískovce sochař Roland Hantlem z Mladých Buků.

Skleněný betlém Naprosto ojedinělý betlém - tentokrát skleněný - najdete na zámku Bezdružice, původně gotické tvrzi mezi Mariánskými a Konstantinovými lázněmi. Betlém je dílem sklářského výtvarníka, akademického malíře Jaromíra Rybáka. Zámek Bezdružice najdete na náměstí K. Haranta 1, otevřený je vždy od středy do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Více na: www.zamekbezdruzice.cz.

Unikátní skleněný betlém v Bezdružicích.

Největší betlém

Součástí kulturního dědictví Popovic ve Zlínském kraji je pohyblivý Betlém v kostele Panny Marie Růžencové. Desetiminutový děj se odehrává ve dne i v noci, vše doprovází zvonkohra. Svými rozměry tři krát čtyři a půl metru se řadí mezi největší lidové celky sakrálního umění v regionu. Betlém je možné navštívit od 25. prosince do 2. února, mimo bohoslužby. Více na: www.popovice.cz.

Betlém z másla

Kde jinde hledat betlém z másla než v Máslovicích, vesnici šestnáct kilometrů severně od Prahy. Betlém najdete do 28. ledna 2007 v místním Muzeu másla. Muzeum je otevřeno každou sobotu a neděli v časech 10-12 a 13-16 hodin. Na Štědrý den je otevřeno pouze do čtrnácti hodin a od 25. do 31. prosince denně opět v běžných časech. Více na: www.maslovice.cz.