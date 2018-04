Pohodově na kole okolo Třeboně

Trasa výletu Ze Staňkova přes Chlum do Třeboně, do Lutové, Stříbřece, Starou Hlínu, Novou Hlínu, Třeboň. Zpět dolem přes Lutovou do Staňkova. Naše trasa měří 42 km. Co cestou uvidíte Kaple svatého Jana Nepomuckého a pomníček Emy Destinové ve Stříbřeci, částečně zachovalé středověké opevnění, zámek, Schwarzenberská hrobka v Třeboni, jedna z nejstarších tvrzí na Třeboňsku v Lutové.