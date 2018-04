Pohodová Vídeň láká nejen hokejové fandy

I krátký výlet stojí za to

Navíc máme Vídeň skutečně na dosah. Za pár hodin jste tam z jakéhokoli místa Česka. Je to také určitě nejatraktivnější město v našem nejbližším okolí.

Právě začínající mistrovství světa v hokeji, kam chce na každý zápas našeho týmu zamířit v příštích dvou týdnech až několik tisíc Čechů, je proto skvělou "záminkou" na krátký, ale zajímavý výlet do Vídně.

Stačí přitom pouhého půl dne, abyste viděli několik největších místních památek a zajímavostí, stihli si dát proslavený originální Sachertorte (v kavárně hotelu Sacher na Kärtner Strasse za něj dáte 4,50 eura) a ještě dojeli do hokejové haly na zápas českých hokejistů v čele s Jaromírem Jágrem. To je kombinace, která se nenaskytne každý rok a tak blízko. Snad jenom kdyby naši fotbalisté hráli příští rok na světovém šampionátu v bavorském Mnichově.

České stopy

Vše vám bude i jaksi povědomé. Až o třetině Vídeňáků se říká, že jejich jména byla kdysi dávno česká. Dnes už česky pouze zní, ale v každém případě mají s našimi dějinami něco společného.

Třeba známá kožešnická firma (je na mnoha místech) se jmenuje Liska. Proslavená kavárna (na Dorotheergasse číslo 6) Hawelka. Muzeum otce psychoanalýzy a rodáka z Moravy (na Berggasse 19) Sigmunda Freuda, který zde prožil většinu svého života. No a habsburští vladaři byli i králi českých zemí, kterým vládli z kdysi impozantního paláce (najdete ho na Judenplatz 11), v němž do roku 1918 sídlila Česká dvorní kancelář.

V současnosti je to budova soudu a před ní je dobrá restaurace, jejíž okolí je nesmírně klidné. Ideální pro posezení dopoledne, na oběd, odpoledne i večer.

Vše do sebe zapadá

Na náměstí Judenplatz byl v listopadu 1999 odhalen i architektonicky kontroverzní památník obětem holokaustu, jehož autorkou je Britka Rachel Whitereadová. I tento památník je však typickým příkladem toho, že Vídeň prošpikovaná historickými památkami je živoucím (a přitom velmi kompaktním) městem, které se neustále vyvíjí a mění. Pozoruhodné je, že to staré i moderní jakýmsi nevysvětlitelným způsobem do sebe dobře zapadá.

Výhodou Vídně je i slušně vyřešená doprava. I když nepočítejte s tím, že zde neexistují dopravní zácpy. Místní řidiči jsou také občas hodně agresivní, to však žádného našince nemůže po nezvladatelném cirkusu na našich ulicích překvapit.

Pamatovat musíte na to, že zdejší obchody nemají otevřeno "donekonečna" jako ty naše, ale že večer se zde lidé spíše věnují sobě, návštěvě restaurací či kultuře. Prostě větší pohodička.

Menší pohodička je, když se podíváte na některé ceny. Jsou samozřejmě o dost vyšší než doma, slabou útěchou vám pak může být, že jsou nižší ve srovnání s Londýnem či Paříží.

I v rakouském hlavním městě občas řádí zloději a lupiči, přesto máte ve Vídni pocit daleko většího bezpečí než v některých částech českých měst. To je věc nezanedbatelná a zde zcela nepřehlédnutelná. Na věci si přesto dávejte pozor.

Fenomén Albertina

A jeden letitý fenomén na závěr - palác Albertina (na Augustinerstrasse 1). Kdysi patřil Marii Kristině, dceři Marie Terezie, a dnes je to báječné místo s výstavami výtvarného umění. Když na výstavy, tak sem určitě. Do března zde měli Marka Chagalla, teď výstavu od Goyi k Picassovi a Pieta Mondriana. To kromě stálých expozic. Pokud někdo bude ve Vídni a nezajímá ho hokej, tak zde stoprocentně najde něco, co bude originální, ojedinělé a přinese vám zážitek.

Vídeň je prostě takové pohodové město...

