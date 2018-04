Pohodová dovolená u slovenského moře

Kde si zaplavat Liptovská Mara

Cestou do Tater lze navštívit i Liptovskou Maru. Rozkládá se na ploše 27 km2, je to oblíbený cíl milovníků windsurfingu. Oravská přehrada

I s touto přehradou lze spojit výlet do slovenských hor. Jezdí se zde na windsurfingu, jachtách, vodních lyžích. Ružiná

Nejteplejší přehrada na Slovensku, leží na jihu Slovenska Termální koupaliště Bešeňová

Leží nedaleko Ružomberoku. Termální voda příznivě působí na pohybové a urologické ústrojí. Je tu šest bazénů s teplotou 26–38 stupňů Celsia.