Pohoda, klídek a tabáček. Princovy ostrovy jsou tureckým rájem

může se hodit Do Istanbulu léta řada leteckých společností včetně nízkonákladových, takže na letence se dá ušetřit. Eurovíkend (4 noci) se mimo sezonu dá pořídit kolem sedmi tisíc. Hotely jsou v plné sezóně většinou obsazené, je lepší zajistit si přes CK, nebo internet. Dvoulůžkový hotel střední kategorie stojí kolem 90-140 US dolarů. Metro 1.5TL, tramvaj, 0.5TL. Na městskou dopravu potřebujete žetony na turnikety, k dostání jsou v automatech u stanice. Obdobné je to u lodní dopravy. Nákupy:

Velký bazar vás dostane, v nabídce je kůže, zlato, koření a milion dalších věcí. Vstupy do památek mezi 15 až 20 TL. Doporučuji pravé turecké lázně, které vás vyjdou na 40 TL. Jídlo:

Na okraji jsou levnější restaurace, přímo v přístavu v Istanbulu smaží na zakotvených bárkách čerstvě ulovené ryby. Pokrmů se bát nemusíte, jsou chutné a s vašim trávícím taktem by neměly zahýbat. V bistru se najíte kolem 10 TL, v hospodě 20 TL, podobně u smažených ryb,v restauracích je to od 40 TL výše. Vynikající jsou silné čaje a kávy, (2-3 TL) na jejich prodej narazíte všude. Plechovka koly asi 1,5 TL, půllitr balené vody 0,5 TL. Dva kopečky zmrzliny 1 TL. Láhev vína od 6 TL. Bagetě podobný chléb "ekmek" 0.5 TL, plněný kuřecím masem a salátem 2-2,5 TL. Sýry, většinou kozí, ale vynikající 3-6 TL, celé grilované kuře 8 TL. Výborné jogurtové mléko ayran, kteíé přebije chuť čehokoli pálivého předtím snězeného, od 0.5-1 TL.