Pohlednice klamou

Nedávno se ze Spojených států vrátil kamarád. Trochu zklamaně říkal, že ho Amerika nebavila. “Kde že ses to toulal?” ptala jsem se ho. Prý někde na východě. Že je západní pobřeží Spojených států jiné, mi nechtěl uvěřit. V prvním díle našeho seriálu jsme se potulovali po San Franciscu, v minulém díle jsme vyrazili na východ do národních parků King´s Canyon a Sequoia. A dnes zamíříme do nejznámějšího amerického parku - Yosemitského.