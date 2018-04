Pohádkový Isfahán - atomy, mosty a ubrusy

Může se hodit

Írán, bývalá Persie, má 65 milionů obyvatel



Měna - rijál, často se používá označení tómán (ale pozor, ale 1 tómán = 10 rijálů). V zemi dochází k rychlé inflaci, kurz se stále mění. Veškerá valutová hotovost musí být po příjezdu do země přihlášena. Výměna peněz není problémem a je povolena výhradně prostřednictvím banky. Co na sebe?

Ženy by měly přizpůsobit místním poměrům a nosit halenky s dlouhým rukávem, dlouhé sukně nebo kalhoty(možné jsou i džíny) a pokrývku hlavy, například šátek, a to neustále. Součástí oblečení by mělo být sako nebo dlouhý svetr tmavé barvy. Muži by neměli nosit šortky. Za kolik?

V Íránu je velmi levně. Fenomenálně nízké ceny má hlavně meziměstská doprava - autobusy (24h jízdy za 1 či 2 USD), dálková taxi (200km za 10-20USD) i vnitrostátní lety (1000km novým Airbusem za 20USD). Jídlo v restauraci, jako třeba nejběžnější chelo kebab, pořídíte za 1-2 USD. Internet je obvykle kolem 1 USD za hodinu.