Pohádkové bytosti ovládnou na podzim Jičínsko

Máte někdy chuť utéct od všedních starostí třeba do pohádky? Pak se na podzim vydejte s portálem Kudy z nudy do Českého ráje. Jičín totiž od 10. do 14. září ovládnou děti, které nastolí pohádkové zákony a bránu do Českého ráje přejmenují na Jičín - město pohádky.