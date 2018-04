Podzimní Vídeň na kole, to je splněný sen pražského cyklisty

může se hodit Jak si půjčit kolo Aby si člověk mohl kolo půjčit, musí být držitelem platební nebo kreditní karty Maestro, Mastercard nebo Visa. Na začátku je potřeba se zaregistrovat a zaplatit jednorázový poplatek jedno euro. (Pro srovnání: celodenní jízdenka na metro, autobus, tramvaj či S-Bahn stojí 5,70 eur.). Kolo se večer vrací na jakékoliv označené stanoviště Citybikes, kterých je po celé Vídni přes šedesát. Více na

www.citybikewien.at Noční jízdy Vídní na kolečkových bruslích Start je každý pátek od května do září v 9 hodin večer na Heldenplatzu. Trasa měří něco přes 20 km a při hezkém počasí se jí účastní kolem tisíce lidí. Pro bruslení je také ideální Dunajský ostrov, který je dlouhý 22 km a vedou po něm hned čtyři propojené trasy různých obtížností. Co ještě vědět Karta Wien-Karte umožňuje 210 slev do muzeí i obchodů a 72 hodin bezplatného cestování veřejnou městskou dopravou.

Ideální cesta do Vídně je rychlíkem z Prahy za 4,5 hodiny přes Brno a Břeclav. Autem pojedete o hodinu rychleji. Více na: www.austria.info/cz