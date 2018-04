Podzimní plískanice přejí kultuře: pět výstav, které byste měli vidět

Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj

Až do 15. ledna můžete vidět výstavu obrazů Henri Rousseaua, kterou v paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze uspořádala Národní galerie ve spolupráci s pařížským Musée d’Orsay. Pro milovníky umění je to téměř povinná zastávka, ovšem pokud potřebujete pár důvodů, tady jsou: je to vůbec první výstava Henriho Rousseaua u nás. Vedle jiných slavných děl uvidíte nejslavnější Celníkův autoportrét.

Pospěšte si, Slovanskou epopej Alfonse Muchy můžete vidět jen do konce letošního roku, pak bude dva roky putovat po Asii.

Autoři výstavy jeho ikonické obrazy doplnili dalšími uměleckými zážitky; uvidíte třeba portrét Fridy Kahlo, krajiny Paula Signaca a George Seurata, zátiší Paula Cézanna a Pabla Picassa i díla Maxe Ernsta, Toyen či Emila Filly. Kromě děl z Musée d’Orsay byly na výstavu zapůjčeny obrazy z řady prestižních domácích a zahraničních institucí i ze soukromých sbírek, které jindy pohromadě neuvidíte. A navíc budete žasnout nad tím, co všechno Rousseau během svého života dokázal.

Americká grafika ve Veletržním paláci

Na výstavu obrazů Henriho Rousseaua v pražském paláci Kinských zapůjčilo několik obrazů pařížské Musée d'Orsay.

Tři sta let dlouhou historii americké grafické tvorby od jejího vzniku na počátku 18. století až do současnosti nabízí výstava Americká grafika tří století, za kterou se až do 8. ledna můžete vypravit do pražského Veletržního paláce. Kolekci přibližně 140 grafik, které chronologicky i tematicky mapují tvorbu amerických autorů od doby koloniální a revoluční až po ikonická díla 20. století, přivezla Národní galerie z National Gallery of Art ve Washingtonu.

Slovanská epopej odjíždí na turné

Když už budete ve Veletržním paláci, měli byste si prohlédnout i Slovanskou epopej, cyklus obřích pláten Alfonse Muchy. K vidění bude jen do konce letošního roku, pak obrazy na dva roky vyrazí na turné po Asii. Očekávaný návrat se chystá až na polovinu roku 2018, ale není jasné, kde pak epopej najde útočiště. Ve hře jsou zcela nové výstavní prostory, některý z pražských historických paláců a dokonce se zvažuje i návrat do Moravského Krumlova.

Do Liberce za Mařákem

V Oblastní galerii v Liberci můžete do 8. ledna navštívit výstavu obrazů Julia Mařáka.

Máte rádi obrazy lesů a tajuplných lesních zákoutí Julia Mařáka? Pak se vydejte do Oblastní galerie v Liberci, kde začátkem října zahájili výstavu Mařákových děl, největší od roku 1999, kdy se konala v jízdárně Pražského hradu. Letošní rok není vybrán náhodně, protože právě před sto padesáti lety roku 1866 představil Mařák na vídeňské umělecké výstavě dílo nazvané Kongres pod jilmy a dosáhl s ním velkého úspěchu.

Na liberecké výstavě je uvidíte nejenom v původním uhlu, ale také v dalších třech olejových replikách, které Mařák postupně namaloval. Některá z necelé stovky děl budou vystavena vůbec poprvé, například unikátní soubor Mařákových ilustrací zapůjčený z Rakouské národní knihovny. Další obrazy a kresby do Liberce přijely z vídeňské galerie Albertina, z pražské Národní galerie i dalších českých muzeí, Správy Pražského hradu a od soukromých sběratelů. Výstava končí 8. ledna.

Na trochu jinou výstavu do Českých Budějovic

Unikátní výstava z CERN, která do Českých Budějovic přicestovala z Barcelony a Vilniusu, se v Česku zdrží do 10. ledna.

V pavilonu B4 na výstavišti v Českých Budějovicích se po třech letech příprav otevřela výstava Accelerating Science, která poodhaluje tajemství současné vědy. Autorem interaktivní expozice je organizace CERN v Ženevě, projela již řadu velkých evropských měst a provede vás příběhem o vzniku vesmíru od velkého třesku až po současnost. Výstava je vhodná pro děti od 12 let, je zdarma a k vidění bude až do 10. ledna. Všední dny jsou vyhrazeny školám, vy se sem můžete podívat od pondělí do pátku od 15 do 17 hodin a v neděli, během státních svátků a o prázdninách od 10 do 17 hodin.