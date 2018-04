Podzimní krása stromů v Praze

Návštěvu těchto parků a obor můžete pojmout jako podzimní procházku, či si v například v jednom z posledních teplých dnů užít piknik. Některé parky nabízí také občerstvení a sportovní či kulturní vyžití. Určitě však v každém z parků naleznete spoustu příležitostí k načerpání nové energie.

Obora Hvězda

Šesticípý letohrádek Hvězda.

Na místě, kde se před staletími odehrávala bitva na Bílé hoře, leží oáza klidu, kde můžete zapomenout na uspěchaný život velkoměsta. Samotná obora byla založena Ferdinandem I. Habsburským počátkem 30. let 16. století. Uprostřed obory nechal jeho syn Ferdinand Tyrolský vybudovat podle vlastního návrhu letohrádek v podobě šesticípé hvězdy. Pražané využívají oboru Hvězda k rekreaci i sportu, v zimě se tu dokonce běžkuje. Kromě sportu nabízí obora i možnost kulturního vyžití - v letohrádku se konají různé výstavy.

Královská obora Stromovka

Stromovka je oblíbeným místem pro pikniky.

Jedním z vůbec největších městských parků v Praze je Stromovka, dříve známá také jako Královská obora, která vznikla již za Přemysla Otakara II. V dnešní době má Stromovka mnoho využití – často je navštěvována běžci, cyklisty, bruslaři i dalšími sportovci. Nabízí také mnoho prostoru pro relaxaci a je oblíbeným místem pro pikniky.V areálu najdete jedno z největší planetárií na světě – Planetárium Praha. Návštěvu Stromovky můžete spojit například s návštěvou Výstaviště Praha, které s oborou sousedí, či procházkou přes řeku dojít až do Zoologické zahrady Praha.

Jelení příkop

Jelení příkop a barvy podzimu.

Jelení příkop představuje skvělou příležitost k odpočinku po návštěvě rušného Pražského hradu. Do této rokle pod hradním komplexem můžete vstoupit například od letohrádku Belveder. Až do 18. století zde byla chována lovná zvěř, ve dvacátých letech 20. století v horní části Jeleního příkopu zřídil prezident Masaryk medvědárium a medvědi tu žili až do let padesátých. Vstup do Jeleního příkopu je možný až do konce října, v zimě je pro veřejnost uzavřen.

Petřín

Petřínská rozhledna – mladší sestra Eiffelovy věže.

Petřínský vrch nabízí zábavu, přírodu, výhled, vzdělávání i historii. Nejoblíbenějším způsobem jak se dostat na vrchol, je lanovka, jenž je nejstarší pozemní lanovkou u nás. Petřín je známý především díky rozhledně, která se tyčí nad Prahou. Je pouze o dva roky mladší než Eiffelova věž v Paříži, ale díky svému umístění je její vrchol ve větší nadmořské výšce než vrchol její slavné sestry. Mimo rozhledny můžete na Petříně navštívit také zrcadlové bludiště, Štefánikovu hvězdárnu či podzemní štolu XXII.

Havlíčkovy sady

Viniční altán v parku Grébovka.

Havlíčkovy sady jsou rozsáhlým parkem, také známým jako Grébovka. Duchovním otcem Havlíčkových sadů je pražský podnikatel Moritz Gröbe, který nechal tento park vystavět v okolí své honosné novorenesanční vily. V parku najdete fontánu, jezírko, pavilony, sochy i umělou jeskyni. Každoročně se tu koná vinobraní, letos je možnost navštívit ho v termínu 23. -24. října 2016. Víno zde však můžete ochutnat celoročně, a to ve Viničním altánku s romantickým výhledem na vinice rozkládající se pod ním.

Divoká Šárka

Koupaliště v Divoké Šárce je napájeno z místního pramene.

Krajina Divoké Šárky je velmi krásná a romantická a těžko lze uvěřit, že je součástí velkoměsta. Místo vybízí k výpravám za historií našich předků, kdysi se tu nacházelo slovanské hradiště a území je také spjato s legendou o dívčí válce, konkrétně o Ctiradovi a Šárce.Spousta návštěvníků sem míří v létě na koupaliště s průzračnou vodou z potoka či přehradu Džbán, za návštěvu však stojí od jara do zimy. Díky množství skal je Divoká Šárka vyhledávána také horolezci.

Průhonický park

Průhonický park je na seznamu památek světového kulturního dědictví Unesco.

Roku 2010 zařadilo UNESCO Průhonický park na seznam památek světového kulturního dědictví. Tento zámecký park leží těsně za hranicí Prahy a je oblíbeným místem nejen pro klidné procházky mezi rododendrony – je také častým místem konání svateb a byla tu natočena nejedna pohádka. Nejstarší památkou průhonického parku je románský kostel Narození Panny Marie, vysvěcený již v roce 1187. Výlet do Průhonického parku můžete spojit nejen s prohlídkou samotného zámku, ale také s návštěvou nedaleké Dendrologické zahrady Průhonice.