Jak fotit podzim. Mlha a nízké slunce umí čarovat, naučte se to taky

Kdy a kam vyrazit?

Je to jako s vínem – podzim sice přichází každý rok, ale zkušený krajinář vám řekne, že každý podzim je jiný. Tak jako vinař ocení dobrý ročník, i krajinář vám řekne, kdy byl dobrý rok na podzimní focení.

Nástup podzimních barev přichází postupně, většinou se objevuje již koncem srpna nebo začátkem září v nejvyšších horských polohách, plného rozpuku pak většinou dosahuje v říjnu. Vrchol většinou trvá jen pár dní a konec všemu většinou přinese silný vítr, který listy ze stromů sfoukne. Vybarvování listí většinou akceleruje po prvních nočních mrazech, je tedy třeba sledovat okolí, mrknout se na webkamery a sledovat meteorologická data.

Otázka kam vyrazit za focením není snadná. Kdo je vnímavý, hledá zajímavé motivy a podzimní detaily, ten se nemusí vláčet přes půl Evropy. Většinou stačí vypravit se do nejbližšího okolí. Vážní lovci podzimních snímků budou hledat krajinu, která má dostatek vyhlídek, krajinu se smíšenými, listnatými nebo modřínovými lesy, parky nebo vinohrady.

U nás můžete vyrazit třeba do skalních měst Labských pískovců, na Kokořínsko nebo do Podyjí. Z blízkého zahraničí určitě potěší slovenské hory nebo alpská údolí s modřínovými lesy. Detailní článek s tuzemskými a zahraničními tipy na taková místa najdete zde.

Základem úspěchu je také dobré počasí. Pokud chceme mít barvy co nejpestřejší, potřebujeme k tomu sluníčko, které podzimní listí pomůže vybarvit do sytých tónů, kontrastujících s modrou oblohou.

Při zatažené obloze a pošmourném dni bude krajina mnohem méně barevná, ale ani v tomto případě není nic ztraceno. Můžete například fotit uvnitř lesa, kde je naopak absence stínů výhodou.

Dobrým námětem při zatažené obloze jsou také potoky, rybníky nebo vodopády s napadaným listím na zemi i na vodní hladině, které při hodně zamračeném počasí můžete fotit dlouhými časy i bez šedého filtru, případně lze fotit detaily nebo makro.

Perfektní situace nastává při ranních inverzích, mlze, jinovatce a nízké oblačnosti. V některých místech panují zvláštní mikroklimatické podmínky, kde je pravděpodobnost ranních mlh vyšší – jsou to například mrazové kotliny, údolí s řekami a podmáčenými loukami nebo rybníky a jezera.

Podzim je časem inverzí a nízké oblačnosti, která se i za slunných dní rozpouští velmi pomalu. Při zatažené obloze můžete využít tekoucí vody a zajímavého popředí pro dlouhé expozice ze stativu.

Znalci mají taková místa vytipována a večer bedlivě sledují předpověď počasí a podle toho vyrážejí do terénu. Kdo má štěstí, tomu se podaří vyfotit i první sníh ležící na olistěných stromech.

Co vzít s sebou?

Na podzimní fotolov většinou nepotřebujete žádnou speciální techniku. Základem hezké podzimní fotky je především dobré počasí a výběr lokality. Vše však můžete vylepšit některými detaily či doplňky ve vybavení.

Určitě do fotobrašny přibalte polarizační filtr, který prosytí barvy a zvýší kontrast. Většina fotografů má za to, že polarizační filtr „jen“ ztmaví oblohu, jeho účinnost je však mnohem širší – odstraňuje odlesky a je schopen redukovat vzdušný opar.

S tímto filtrem tedy můžete prosytit barvu na vlhkých listech a odstranit jejich modravý nádech, eliminovat lesk na vodní hladině nebo projasnit horizonty při focení mlhavého východu slunce.

Z objektivů jistě využijete základní krajinářský zoom, ideální jsou širokoúhlá ohniska v rozsahu přibližně 16-40 mm. Pro případ horšího počasí a focení detailů užijete makro objektiv nebo jakýkoliv objektiv, který zaostří na malou vzdálenost. Pro focení na vyhlídkách s dalekým rozhledem využijete i teleobjektiv, kterým můžete přiblížit zajímavý detail.

Pošmourné podzimní dny nenabízejí mnoho světla a může se tedy hodit i stativ. Je to sice těžký „krám“, ale vyplatí se při focení východů a západů slunce, nálad uprostřed lesa nebo při dlouhých expozicích. Pokud plánujete fotit v chladném počasí východ slunce, nezapomeňte také přibalit náhradní baterie do foťáku, teplé oblečení a termosku s čajem.

Ždiar je malebná obec ležící v podhůří Belianských Tater a Spišské Magury. Je to východiště mnoha výletů v okolních horách.

Technika focení

Focení podzimu sice není samostatná fotografická disciplína, nicméně má jistá specifika, o kterých je dobré vědět. Budeme především hledat náměty a stanoviště, na kterých se zúročí to nejlepší, co nám podzim skýtá – tedy především barvy, specifickou náladu a klimatické efekty v podobě mlh nebo inverze. Vytipovat si to správné místo, kde bude inverzní počasí, můžete například podle předpovědi Aladin, která mimo jiné generuje i předpověď nízké oblačnosti, nebo podle aktuálních snímků a animace družice NOAA.

Podzimní fotografický den doporučuji zahájit brzo ráno na nějaké hezké vyhlídce s pokud možno otevřeným prostorem na východ slunce nebo na objekt, který bude sluncem nasvícen. Kde a kdy přesně bude slunce vycházet, můžete například zjistit v této zajímavé aplikaci.

Nepřehlédněte detaily. Zde fotografie miniaturních podzimních rostlin z Aljašky, které slunce nádherně prozářilo do sytých tónů. Karlův most. Počkejte si na zajímavé meteorologické situace, jako je například mlha.

Pokud jsou hlášeny ranní mlhy nebo inverze, vyberte si dostatečně vysoký kopec, abyste nakonec nezůstali pod mrakem. Po ranním focení si naplánujte další postup v závislosti na počasí – může to být například výlet „po vyhlídkách“, toulání lesem, či focení detailů.

Na podzim je slunce již poměrně nízko, takže fotit lze celý den, aniž bychom měli problémy s příliš tvrdým světlem. Podzimní obloha přináší dramatickou oblohu, často s nakupenými temnými mraky. Pokud máte trpělivost, můžete využít „díry“ v mraku a fotit zajímavě nasvícenou scénu. Pěkně také vypadá nasvícené popředí s temnou oblohou v pozadí.