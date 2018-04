Kam na podzim k blízkému moři? Pět zaručených tipů, kde se ohřejete

Costa del Sol

Španělské "Slunečné pobřeží" vypadá už na první pohled jako podzimní tutovka, jde o jednu z nejteplejších a nejjižněji položených oblastí Evropy. Na slunci se tu většinou pěkně ohřejete ještě v listopadu, jen počítejte s tím, že moře bude chladnější, než byste možná čekali. Chladná voda z Atlantiku totiž vystupuje na povrch právě u Costa del Sol a i v létě často jen o málo přesahuje úroveň 20 °C.

Málaga, největší město a hlavní letecký přístav, dělí Costa del Sol na dvě části. Západně od Málagy směrem k Gibraltaru se táhne dlouhý pás „betonových“ letovisek, jako jsou Torremolinos či Fuengirola; teprve za poněkud vznešenější Marbellou se prostor trochu uvolní. Směrem z Málagy na východ je pobřeží členitější a ne tak hustě zastavěné.

Výhodou Costa del Sol je výtečné kulturní zázemí, za které můžete být vděční nejen za chladnějších dnů. Když si trochu přivstanete, tak lze snadno v rámci jednoho dne navštívit světově proslulá města Granadu či Sevillu, ale za výlet stojí i mnohé bližší, byť méně známé cíle. Třeba Ronda, známá mj. z Hemingwayova románu Komu zvoní hrana či Pueblos blancos ("Bílé vesnice") v horách nad pobřežím. A nezapomeňte si vyhradit aspoň půl dne na Málagu s impozantní pevností, nádhernou katedrálou a Picassovým muzeem.

Costa del Sol Poloha: Pobřeží jižního Španělska kolem 37. rovnoběžky

Sardinie

Druhý největší středomořský ostrov je tak trochu světem sám pro sebe. Od dosti chudobného a málo zalidněného vnitrozemí Sardinie se ostře odlišuje pás luxusních letovisek na severovýchodě, Costa Smeralda.

Z vyprahlých planin se tu a tam zvedají kamenné nuraghy, více než 3 000 let staré kónické stavby, o jejichž původu a účelu se skoro nic neví. Pobřeží Sardinie je vesměs divoké a krásné a i od těch "mírnějších" pláží máte hory vždy na dohled.

Výtečné scenérie nabízí např. záliv Orosei zhruba v polovině východního pobřeží, vysoké útesy spadají do moře kolem mysu Capo Caccia na dohled od města Alghero.

Sardinská metropole Cagliari pak přinese dekadentní lekci italského jihu: město si asi sotva zamilujete, zato si ho budete dobře pamatovat (polorozpadlé bloky činžáků v tzv. hradní čtvrti určitě).

Pokud chcete spojit pobyt u moře s poznáváním ostrova, nezbývá než si půjčit auto. Veřejná doprava je sporadická a na řadu zajímavých míst byste se nedostali vůbec.

Sardinie Poloha: Středozemní moře kolem 40. rovnoběžky

Mys Capo Caccia nedaleko Alghera (Sardinie) Ostrov Figarolo u severovýchodního pobřeží Sardinie

Francouzská riviéra

Ta jména zná celá Evropa: Cannes proslavil světoznámý filmový festival, Antibes je proslulé Picassovým muzeem, Nice platí za historickou kolébku přímořské turistiky, Saint-Tropez má nejen svého filmového "četníka" a o Monaku snad slyšel úplně každý. Francouzská riviéra je hřištěm boháčů a celebrit a každým rokem sem jezdí i miliony "obyčejných" dovolenkářů. Češtinu tady ale skoro neuslyšíte. Proč?

Možná je to nesnadným spojením – přímé lety z Česka na jih Francie jsou řídké a drahé. Snad trochu jazykem – bez francouzštiny si tu místy můžete připadat tak trochu ztracení. A skoro určitě za to mohou i šustivé papírky – nemá cenu předstírat, že Francouzská riviéra je pro tenkou peněženku.

Snad je to i váš případ a právě na podzim máte výtečnou možnost to změnit. Období nejvyšších cen je pryč, i návštěvníků bude s koncem sezony na Riviéře méně. Nevynechejte Nice se slavnou Promenade des Anglais (Anglickou promenádou) a skvělým Chagallovým muzeem, prozkoumejte skalnaté pobřeží kolem Antibes a zajeďte i kousek do vnitrozemí. Město Grasse je považované za světovou metropoli parfémů a alpský Národní park Mercantour, jen 60 kilometrů od pobřeží, nabídne tichý svět odlehlých údolí i autentických kamenných vesnic.

Francouzská riviéra Poloha: pobřeží jihovýchodní Francie kolem 43. rovnoběžky

Saint Tropez Pobřeží Francouzské riviéry u Ěze-sur-Mer

Bulharsko

Z téměř 400 kilometrů délky bulharského pobřeží tvoří celou třetinu široké písečné pláže většinou lemované nízkou pahorkatinou. Turistický příběh Bulharska je příkladem úspěšné transformace od zaostalé komunistické infrastruktury (ta tu zcela převládala až do začátku 90. let) v docela moderní střediska, která se úrovní služeb přibližují západoevropským resortům a dnes není žádný důvod je podceňovat. Kromě přívětivých scenérií Bulharsko potěší i velmi přijatelnými cenami, ty jsou v rámci EU vůbec nejnižší.

Zvolíte-li pro letošní rozloučení s mořem právě bulharské pobřeží, radíme neváhat: Černé moře vychládá přece jen o něco rychleji a na konci října je už voda studená. Zato však máte velkou pravděpodobnost, že tu nepotkáte déšť.

Mezi největší bulharská střediska patří v oblasti Varny Zlaté písky a Albena; jižněji kolem Burgasu pak Pomorie a v Česku velmi oblíbené Primorsko, položené na malebném poloostrově. Z památek u pobřeží je nejvýznamnější Nesebar, jehož staré město včetně antických pozůstatků si vysloužilo zápis na listinu památek UNESCO.

Bulharsko Poloha: pobřeží Černého moře kolem 43. rovnoběžky

Primorsko. Wikimedia Commons, autor Boby Dimitrov

Turecká riviéra

Tzv. Turecká riviéra, tedy pobřežní pás středisek v okolí města Antalya, patří k oblastem, na které se dá v pozdním létě a brzkém podzimu vsadit na jistotu. Je tu o poznání tepleji než u evropských břehů a i moře samozřejmě vychládá pomaleji.

Bonusem navíc je zajímavá kulturní zkušenost: i když to v "západních" resortech tak na první pohled nemusí vypadat, přece jen jste v islámské zemi s tradicemi zcela odlišnými od těch evropských. Autentické Turecko si ovšem nejlépe užijete, když se vzdálíte od pobřeží, a to v každém případě doporučujeme. Třeba zběžná návštěva Kappadocie se od pobřeží dá stihnout během dvou dnů.

Kousek za pobřežím u Antalye se zvedají vysoké hory, od pozdního podzimu často pokryté popraškem sněhu. Až vás přestane bavit pláž, zkuste se aspoň na jeden den pustit pěšky po tzv. Lykijské stezce (Lycian Way). Ta sleduje v nevelké vzdálenosti pobřežní čáru a často vás zavede do odlehlých oblastí s krásnými scenériemi. Jeden z nejkrásnějších úseků vede přes archeologický areál Olympos až k opuštěnému majáku Gelidonya.

Pobyt v Turecku může být poučný i jinak než prvoplánově turisticky. Rychle rostoucí obytná výstavba nejen v Antalyi a všudypřítomné obří investice do nové infrastruktury svědčí o sebevědomí této regionální velmoci. Pohled do zdejších nákupních center zase odhalí sílící střední třídu: v Turecku je zkrátka znát, že máme co do činění s rychle bohatnoucí zemí, jejíž ambice míří vysoko.

Turecká riviéra Poloha: pobřeží jižního Turecka kolem 37. rovnoběžky

