Podzimní Dolomity. Čtyři nádherné feráty u Cortina d´Ampezzo

může se hodit Cesta do Cortiny d´Ampezzo Cest do Dolomit je celá řada. Jako léty osvědčená se potvrdila trasa: Brno – Vídeň – Gratz – Klagenfurt – Villach – Tolmezzo – Cortina d´Ampezzo. Pro cestu z Prahy doporučuji zvolit: Praha - Plzeň – Weidehaus – Regensburg – Mnichov – Innsbruck – Cortina d´Ampezzo.

Pro cestování po rakouských dálnicích je třeba koupit dálniční známku. Cena se liší dle zvolené délky pobytu: 10-ti denní dálniční známka – 220 Kč, dvouměsíční dálniční známka – 608 Kč, roční dálniční známka – 2023 Kč. Aktuální ceny a informace jsou ke stažení např. ZDE. Ubytování V Cortině d´Ampezzo je spousta pohodlných penzionů i luxusních hotelů. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit kemp Olympia. Aktuální informace o provozu kempu a cenách za ubytování najdete ZDE. Klasifikace obtížnosti zajištěných cest

V Itálii bývá zachována třístupňová škála členění obtížnosti zajištěných horských cest. Je to podobné jako např. na sjezdovkách: modrá, červená, černá.

Modrá feráta

Nejjednodušší, jsou to krátké zajištěné úseky, na kterých by i mírně zkušený jedinec neměl mít větších potíží

Červená feráta

Obvykle se vyznačuje značnou fyzickou náročností – často dlouhé exponované úseky bez převisů.

Černá feráta

Extrémně těžké s velmi exponovanými, místy převislými úseky. Pro překonání takové feráty je nutná předchozí zkušenost a v ideálním případě znalost lanových technik pro případnou nutnost záchranné akce. Výzbroj a výstroj na feráty Základní vybavení: sedací a prsní nebo kombinovaný úvazek (důrazně doporučuji používání prsního úvazku v kombinaci se sedacím úvazkem, ferátový set a lezecká přilba.

Doplňkové vybavení: pro skupinu lano a alespoň 4 karabiny se zámkem, prusíkovací smyčky, ploché smyce.

Další doporučené vybavení: V Dolomitech si můžeme vybrat výlety od těch s časovou náročností do jedné nebo dvou hodin až po náročné celodenní túry nebo několikadenní přechody po horských chatách. Každopádně doporučuji kvalitní turistické boty (maratonky určitě nestačí), funkční spodní prádlo, druhou vrstvu na zateplení (fleece nebo windstopper) a kvalitní nepromokavé kalhoty a bundu. Přiměřeně velký batoh a dostatek vody by měly být samozřejmostí. Vhodná doba pro návštěvu Pro vysoké hory jsou charakteristické nenadálé změny počasí. Pro vysokohorskou turistiku jsou nejvhodnější letní měsíce od poloviny června do poloviny září. Při plánovaní túry doporučuji počítat s častými odpoledními bouřkami.

Doporučené mapy * Cortina D’Ampezzo, Marmolada 1:50000, Freytag a Berndt, číslo WKS 5 – většina našich túr

* Kompass č. 58, Sextenské Dolomity, 1:50 000; č. 55, Cortina d°Ampezzo, 1:50 000; č. 59, Marmolada, Sella, 1:50 000

* Mapa WKS 5 z edice F a B a trojice map z edice Kompass pokrývají celou trasu zájezdu. * č.: 03 Cortina d´Ampezzo e Dolomiti Ampezzane

* č.: 07 Alta Badia – Arabba - Marmolada

* č.: 010 Dolomiti di Sesto

